Cristiano Ronaldo rompe el silencio y revela por qué abandonó a Portugal: “El entrenador rompió su palabra”

Después de varios días de incertidumbre, Cristiano Ronaldo reapareció y dio a conocer el motivo por el que abandonó la concentración de Portugal el pasado 30 de septiembre, tras el duelo de los lusos ante Noruega en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

En un extenso comunicado, el 'Bicho' afirmó que tras su participación en el Mundial 2026, había redactado una carta para despedirse de la afición portuguesa, sin embaro, Pedro Proença, presidente de la federación, se comunicó con él para convencerlo de no retirarse de la selección y le pidió su opinión sobre Jorge Jesus como técnico.

Ronaldo le habría dado su espaldarazo al extécnico del Al-Nassr, quien en una reunión posterior le aseguró al 'Comandante' que sería una pieza "fundamental para su proyecto". Sin embargo, el entrenador no habría cumplido con su palabra.

Cristiano Ronaldo rompe el silencio sobre su salida de Portugal | LISELOTTE SABROE/GettyImages

En su comunicado, Cristiano Ronaldo señaló que Jorge Jesus le prometió jugar el primer y cuarto partido de la Fecha FIFA de septiembre-octubre, que se quedara en Portugal y no realizara los viajes a Noruega y Dinamarca.

Rechacé esta propuesta de inmediato. Me pareció obvio que no podía aceptarla. No era porque al no jugar los partidos en el extranjero fuera a dejar de ser el capitán de nuestra selección. Ese privilegio de quedarme en Portugal no daría un buen ejemplo Cristiano Ronaldo

Ronaldo arrancó como titular en el duelo entre Portugal y Gales en Lisboa y salió de cambio al minuto 67. Para el duelo del 27 de septiembre, ante Noruega, Jorge Jesus, de manera sorpresiva, le habría prometido al legendario delantero que jugaría 30 minutos. El 'Bicho' realizó calentamiento, pero no ingresó al terreno de juego.

El entrenador había roto su palabra conmigo. Al final del partido solo quería que todo terminara con la victoria y estar solo. No fui a saludar a los aficionados. Un fallo que es únicamente mi responsabilidad y que no debió haber ocurrido. Pido disculpas a los portugueses que nos apoyaron intensamente allí, pido disculpas a la afición, y pido disculpas a quienes, sin ser portugueses, hayan viajado hasta allí para verme y a quienes pueda haber decepcionado Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo: "La segunda vez que Jorge Jesus rompió su palabra"

Según el relato de Cristiano, se reunió con el seleccionador 48 horas después del incidente y acordaron que Jorge Jesus abriría su conferencia de prensa aclarando que el 'Comandante' no había exigido jugar contra Noruega, sino que esta había sido su propia propuesta. No obstante, el entrenador de Portugal habría mandado un mensaje diferente ante los medios.

En uno de los puntos de acuerdo, Jorge Jesús tenía que aceptar que había sido un error "poner a calentar a alguien de la estatura de Pelé o Maradona y luego no meterlo en el partido" y también tenía que afirmar que "quiero mucho" a Cristiano en la selección nacional.

Escuché expresiones y una agresividad que no creo haber merecido, una actitud de «quiero, puedo y mando» que nunca me mostró, ni remotamente, en privado el día anterior Cristiano Ronaldo

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4 | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Tras esta nueva "traición", el delantero del Al-Nassr decidió abandonar la concentración de Portugal.

En la recta final de su comunicado, el 'Bicho' se disculpó con la afición y sus compañeros por su decisión de dejar al equipo luso y aceptó que sus actos merecen una "consecuencia" por parte de la federación.

Cristiano Ronaldo rechaza partido de despedida y busca seguir compitiendo con Portugal

El legendario delantero portugués terminó su comunicado rechazando la posibilidad de un partido de homenaje con la Seleção das Quinas y aseguró que seguirá peleando por un lugar en el cuadro luso mientras siga a buen nivel futbolístico.

Por lo tanto, si estoy físicamente bien, jugando en mi club, con goles espero, después de cumplir la sanción que se me pueda aplicar, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar para nuestra selección nacional Cristiano Ronaldo

Hasta el momento la federación portuguesa no ha dado a conocer alguna sanción en contra de su capitán. Por su parte, Jorge Jesus dejó abierta la puerta para que Ronaldo regrese al equipo en el futuro.