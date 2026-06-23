Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo anotador de Portugal en la historia de los Mundiales
Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia con la selección de Portugal. En el duelo de la segunda jornada del Mundial 2026 el delantero del Al Nassr logró anotar dos tantos en el primer tiempo, lo cual le da un récord histórico.
Con su doblete, CR7 se convirtió en el máximo goleador en la historia de su selección en la Copa del Mundo. El canterano del Sporting Lisboa queda por delante de la máxima leyenda de su país, Eusebio.
Aunado a esto, Ronaldo también se convirtió en el único jugador en la historia en anotar en seis ediciones diferentes del torneo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora, 2026.
Máximos goleadores de Portugal en Mundiales
- Cristiano Ronaldo: 10 goles
- Eusebio: 9 goles
- Pauleta: 4 goles
- José Augusto: 4 goles
- Gonçalo Ramos: 3 goles
Con la victoria virtual de Portugal sobre Uzbekistán, los dirigidos por Roberto Martínez acumulan cuatro puntos lo cual les daría prácticamente la clasificación. Sin embargo, tendrán que buscar el primer lugar del grupo ante un rival complicado como lo es Colombia.
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations