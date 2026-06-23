Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo anotador de Portugal en la historia de los Mundiales

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia con la selección de Portugal. En el duelo de la segunda jornada del Mundial 2026 el delantero del Al Nassr logró anotar dos tantos en el primer tiempo, lo cual le da un récord histórico.

Con su doblete, CR7 se convirtió en el máximo goleador en la historia de su selección en la Copa del Mundo. El canterano del Sporting Lisboa queda por delante de la máxima leyenda de su país, Eusebio.

🌎🇵🇹 BREAKING: CRISTIANO RONALDO IS THE TOP GOALSCORER IN PORTUGAL HISTORY AT WORLD CUP.



🔟 goals, one more than Eusebio. 💥 pic.twitter.com/IgZ7J5Xiqh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2026

Aunado a esto, Ronaldo también se convirtió en el único jugador en la historia en anotar en seis ediciones diferentes del torneo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora, 2026.

Máximos goleadores de Portugal en Mundiales

Cristiano Ronaldo: 10 goles

Eusebio: 9 goles

Pauleta: 4 goles

José Augusto: 4 goles

Gonçalo Ramos: 3 goles

Con la victoria virtual de Portugal sobre Uzbekistán, los dirigidos por Roberto Martínez acumulan cuatro puntos lo cual les daría prácticamente la clasificación. Sin embargo, tendrán que buscar el primer lugar del grupo ante un rival complicado como lo es Colombia.