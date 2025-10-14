A sus 40 años, Cristiano Ronaldo continúa rompiendo récords. Este 14 de octubre, el legendario delantero portugués se consagró como el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas. El 'Comandante' marcó doblete en el partido entre Portugal y Hungría, alcanzando su gol número 41 en estas competiciones y superando la marca del guatemalteco Carlos 'Pescadito' Ruiz, quien ostentaba el récord con 39 tantos.

El insaciable goleador portugués alcanzó su gol número 9478 en su carrera con clubes y selección, acercándose cada vez más al histórico récord de mil goles oficiales.

Después del parón por la Fecha FIFA, Ronaldo volverá a la actividad con el Al-Nassr este sábado 18 de octubre cuando su equipo reciba al Al-Fateh en partido de la primera división de Arabia Saudita.

Su próximo compromiso con la selección portuguesa será el 13 de noviembre, cuando el combinado dirigido por Roberto Martínez visite a Irlanda en la quinta jornada de las eliminatorias mundialistas de la UEFA.

Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

Cristiano Ronaldo declaró recientemente que a sus 40 años siente que todavía no piensa en el retiro y que tiene algo que aportar a la selección de su país.

Quiero seguir jugando unos años más, no muchos… tengo que ser honesto (...) Todavía estoy produciendo cosas buenas, ayudando a mi club y a Portugal. Entonces… ¿por qué no continuar? Estoy seguro de que cuando me retire, me iré satisfecho porque lo di todo Cristiano Ronaldo

El 'Comandante' aspira a disputar su sexto Mundial y establecer un nuevo hito histórico. El objetivo de Ronaldo es llegar en óptimas condiciones al torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, y liderar, en un último esfuerzo, a Portugal para conquistar la Copa del Mundo, un título que tiene pendiente.







¿Cristiano Ronaldo podrá conseguir, finalmente, el título que tanto lo ha eludido antes de colgar los botines?