Cristiano Ronaldo se queda fuera de la convocatoria de Portugal y no jugará en contra de la selección mexicana

Esta fecha FIFA es de sumar importancia para la selección mexicana. Primero, es la última previo al Mundial 2026, por lo que, las últimas plazas dentro del Tri se han de definir en la misma. Segundo, durante este parón el Estadio Azteca reabrirá sus puertas luego de los trabajos de remodelación.

Siendo el caso, la Federación Mexicana de Fútbol cerró un par de encuentros de nivel para este parón. El primero ante Portugal, duelo donde el Azteca será el recinto en turno, el segundo ante Bélgica en Estados Unidos. Sin embargo, el Tri recibe un duro golpe dentro y fuera del campo, pues el rostro del primer encuentro está descartado.

🚨🚨OFICIAL🚨🚨



Cristiano Ronaldo es BAJA y no está convocado para los amistosos ante México y USA.



Ya lo anunció la selección de Portugal 👇🏻https://t.co/LcFTFrcPTZ — Alejandro Orvañanos ✍🏻 (@ale_orvananos) March 20, 2026

Cristiano Ronaldo no será parte del duelo entre México y Portugal. El delantero ni siquiera ha entrenado en la lista de Roberto Martínez debido a una lesión muscular de la cual no pudo recuperarse. Se esperaba que el atacante fuese la primer gran estrella en pisar el nuevo Estadio Azteca, pero, el sueño se ha esfumado.

En Portugal lo tienen claro, no se corren riesgos con Cristiano. A tres meses de llegar a la Copa del Mundo, la meta del cuadro portugués es que su hombre de peso esté al cien por ciento para el Mundial. Poner su integridad en riesgo por un amistoso no estaba dentro de los planes.

Republic of Ireland V Portugal, 2026 World Cup Qualifying - UEFA, Group Stage. | Tim Clayton/GettyImages

Se entiende que la FMF y la Federación Portuguesa de Fútbol firmaron dos contratos meses atrás. El primer implicaba la presencia de Cristiano y por ende, el abono financiero sería superior. Además de un segundo que, en caso de ausencia del atacante, implicaría un pago menor.

De forma natural, más de un aficionado en México se encuentra en estado de decepción luego de la noticia. Para nadie es un secreto que mucha gente compró su boleto más que para ver a México, o conocer el nuevo Estadio Azteca, con el fin de presenciar a Cristiano Ronaldo dentro del campo.

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