Cristiano Ronaldo se retiraría de la selección de Portugal cuando finalice el Mundial 2026

En la previa del partido de Portugal y Croacia, por los 16avos de final del Mundial 2026, comenzó a circular fuertemente una información sobre Cristiano Ronaldo.



De acuerdo a una declaración de la hermana del astro, este será el último torneo que disputará junto a su selección, su "Last Dance".

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Mundial 2026. Un Cristiano vs Modric legendario

La 'era Cristiano Ronaldo' en la Selección de Portugal parece tener fecha de expiración: este Mundial 2026. Tras 232 partidos con la absoluta lusa (contando el que jugará hoy ante Croacia), el de Funchal dejaría el equipo nacional y no disputaría la Eurocopa 2028 dentro de dos años. Lo ha confirmado, en la previa del partido, su hermana Kátia Aveiro.

"Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, es el 'último baile', el Mundial", dijo en 'Sport TV'.

“LA INFORMACIÓN QUE YO TENGO ES QUE ESTE MUNDIAL ES EL ÚLTIMO BAILE”.



LA HERMANA DE CRISTIANO RONALDO. ⚠️🇵🇹 pic.twitter.com/p0f7dGrcjW https://t.co/B6JcDy54uD — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 2, 2026

¿Cuántos goles anotó Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal?

Hasta la fecha, Cristiano Ronaldo lleva 145 goles en 230 partidos internacionales con su selección, ya sean amistosos, clasificación para un gran torneo o el propio en sí.

El primero de ellos fue precisamente en la Eurocopa de 2004 que se disputaba en su propio país. El encuentro inaugural contra Grecia dejaba el primero de muchos con un cabezazo tras un córner botado por el propio Figo.

12 años más tarde, de la mano de un inspirado Ronaldo, Portugal logró conquistar la Euro, con un triunfo ante Francia.



Más allá de los numerosos títulos que tiene el luso en su haber, que son muchos y muy variados, seguramente haber ganado el máximo torneo de selecciones de Europa tenga un lugar muy especial en su corazón.

"Para la gente inteligente, a quienes les gusta el fútbol, les tiene que gustar Ronaldo. Son ellos los que salen perdiendo.Lleva arrasando durante más de 20 años. Miren dónde estamos, la familia Aveiro... y de dónde venimos. Miren el sufrimiento que pasó mi madre... ¿Creen que las críticas van a afectar nuestra felicidad?.¡Jamás!", cerró su hermana en la entrevista que otorgó.