Cristiano Ronaldo tras su doblete ante Uzbekistán: "Sentía como si ya me hubiera retirado del fútbol"

Después de una mala exhibición en su presentación en la Jornada 1 del Mundial 2026 frente a la República del Congo, Cristiano Ronaldo marcó sus primeros dos goles en la justa mundialista que le sirvieron para superar a Eusebio como máximo goleador portugués en Copas del Mundo, además de ser el único futbolista en anotar en seis mundiales.

History for @Cristiano! 🇵🇹



Cristiano Ronaldo has become the first player to score in six different @FIFAWorldCup tournaments! ⚽️ pic.twitter.com/qI1Zvt0uJS — FIFA (@FIFAcom) June 23, 2026

La selección de Portugal superó 5-0 a la selección de Uzbekistán con dos goles del 'Bicho', un par más de Nuno Mendes y Rafael Leao, además de un autogol de los uzbekos.

La declaraciones de Cristiano luego de la goleada a Uzbekistán

Al finalizar el partido, atacante también lanzó una contundente advertencia al mencionar que Portugal está de vuelta tras una semana complicada.

Para mí, lo más importante es el trabajo que hizo el equipo, la confianza que teníamos. Recibimos muchos golpes durante la semana. El equipo trabajó duro, mejoramos mucho Cristiano Ronaldo.

“En lo personal, batir récords es muy bonito, pero lo importante es el equipo y lograr los objetivos. Creo que con cuatro puntos ya lo hemos conseguido. Estoy muy contento", expresó sobre sus anotaciones en seis diferentes Copas del Mundo de manera consecutiva.

🔥 “FUE UNA SEMANA DIFÍCIL. PARECÍA QUE YA ESTABA FUERA DEL FÚTBOL, PERO SOPORTÉ COMO SIEMPRE AGUANTO”



🇵🇹 La palabra de Cristiano Ronaldo luego de su doblete en la victoria 5-0 de Portugal vs. Uzbekistán:



“¿El ‘Estoy de vuelta’? Solo para que no se olviden. Siempre, 23 años… pic.twitter.com/Qy1CTmfaJp — dataref (@dataref_ar) June 23, 2026

Por último, agradeció a Dios y sus compañeros a ayudarlo a regresarle la confianza, luego de una semana gris.

"Dios ayuda a quienes se esfuerzan. Sabía que mis compañeros también me ayudarían. Fue una semana difícil, una semana oscura, pero mis compañeros me apoyaron. Sentía como si ya me hubiera retirado del fútbol. Fue difícil, pero hemos vuelto", sentenció.

Portugal buscará cerrar la fase de grupos como líder del Grupo K y se medirá en la Jornada 3 a la selección de Colombia el sábado 27 de junio a las 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México) y 00:30 horas (España).