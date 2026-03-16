¿Cristiano Ronaldo volará a México para el duelo en contra del Tri?

Esta fecha FIFA de marzo, será la última previo a la Copa del Mundo. Algunas selecciones aún se juegan su boleto en los duelos de repesca internacional. Otros ahora sólo tendrán cruces de índole amistoso con el fin de perfilar el mejor fútbol posible a menos de tres meses de que se juegue el Mundial.

Una de ellas será la selección mexicana, quienes en primera instancia se cruzarán con su similar de Portugal. El duelo se dará en el Estadio Azteca, cotejo que funcionará como evento estelar para la reapertura del recinto tres veces mundialista.

🚨⚽ ¿Cristiano Ronaldo contra México?



Un medio de Arabia asegura que Cristiano Ronaldo podría ser considerado por Portugal para la próxima Fecha FIFA 😱🇵🇹



Listo para enfrentar a la Selección Mexicana 🇲🇽😎



La posibilidad empieza a tomar fuerza 👀🔥

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De forma natural, hablar de la selección de Portugal, es sinónimo de hablar de Cristiano Ronaldo.

El portugués ha estado debajo del foco, ya que debido a una lesión su presencia en contra de México ha estado sobre la mesa de las dudas.

Hoy parece que las misma se disipan. Todo indica que el luso será parte al menos de la lista de convocados por Roberto Martínez para marzo. De hecho, se reporta que el Al-Nassr ya ha recibido la documentación para el llamado del jugador con más goles en la historia del fútbol.

Republic of Ireland V Portugal, 2026 World Cup Qualifying - UEFA, Group Stage. | Tim Clayton/GettyImages

Clave señalar que la preconvocatoria de Cristiano no es sinónimo de actividad. Se entiende que el jugador hará el viaje con el resto del grupo rumbo al norte del continente. Sólo si el jugador está al cien por ciento y sin riesgos de agravar su estado de salud, tendrá minutos en la cancha del Estadio Azteca.

En el mismo parón, Portugal se va a medir contra Estados Unidos. El partido será un par de días después de la visita a México. Siendo realistas, hay más opciones de que el veterano de casi 40 años de edad tenga juego contra el cuadro de las barras y las estrellas que dirige Mauricio Pochettino, que en contra del Tri de Javier Aguirre.