¿Cristiano Ronaldo volverá a jugar con Portugal? Esto dijo Jorge Jesus
La novela protagonizada por Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, está lejos de terminarse. Este domingo 4 de octubre, tras el triunfo del cuadro luso ante Noruega en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, el director técnico portugués finalmente rompió el silencio y habló sobre la situación del 'Comandante'.
De manera sorpresiva, Jorge Jesus dejó abierta la posibilidad de que el histórico delantero de 41 años regrese a la selección nacional.
No sé qué va a pasar (con Cristiano Ronaldo). Para mí todo está abierto. Tiene que decidir su vida antes de la convocatoria. Si está jugando y quiere estar en la selección nacional, puede volver cuando quiera, ¿por qué no?Jorge Jesus
Aunque no abundó en detalles, el entrenador portugués se mostró convencido en que el conflicto con Cristiano Ronaldo se podrá resolver y que la Seleção das Quinas podrá contar con su máxima leyenda en futuras convocatorias.
Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por lo que a mí respecta, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? No lo sé...ya veremos... este partido acaba de terminar
Compañeros de selección, como Joao Cancelo y Nuno Mendes se mostraron a favor de que el máximo goleador y capitán de Portugal regrese al equipo.
En la Fecha FIFA de septiembre-octubre, Portugal ganó cuatro de cuatro partidos y se ubicó como líder del grupo D de la Liga de Naciones de la UEFA. En este periplo, el equipo de Jorge Jesus suma nueve goles a favor y cuatro en contra.
¿Cristiano Ronaldo volverá a jugar con Portugal?
Portugal volverá a la actividad el próximo 14 de noviembre para medirse en casa ante Dinamarca. Los lusos cerrarán el año el 17 de noviembre visitando a Gales en el Cardiff City Stadium.
¿Jorge Jesus convocará a Cristiano Ronaldo para esta fecha? ¿'El Comandante' aceptaría el llamado? Quedan más capítulos por escribirse en esta novela.
Uriel Salmerón es editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.