¿Cristiano Ronaldo volverá a jugar con Portugal? Esto dijo Jorge Jesus

La novela protagonizada por Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, está lejos de terminarse. Este domingo 4 de octubre, tras el triunfo del cuadro luso ante Noruega en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, el director técnico portugués finalmente rompió el silencio y habló sobre la situación del 'Comandante'.

De manera sorpresiva, Jorge Jesus dejó abierta la posibilidad de que el histórico delantero de 41 años regrese a la selección nacional.

No sé qué va a pasar (con Cristiano Ronaldo). Para mí todo está abierto. Tiene que decidir su vida antes de la convocatoria. Si está jugando y quiere estar en la selección nacional, puede volver cuando quiera, ¿por qué no? Jorge Jesus

Jorge Jesús dejó la puerta abierta para el regreso de Cristiano Ronaldo | Octavio Passos/GettyImages

Aunque no abundó en detalles, el entrenador portugués se mostró convencido en que el conflicto con Cristiano Ronaldo se podrá resolver y que la Seleção das Quinas podrá contar con su máxima leyenda en futuras convocatorias.

Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por lo que a mí respecta, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? No lo sé...ya veremos... este partido acaba de terminar

Compañeros de selección, como Joao Cancelo y Nuno Mendes se mostraron a favor de que el máximo goleador y capitán de Portugal regrese al equipo.

En la Fecha FIFA de septiembre-octubre, Portugal ganó cuatro de cuatro partidos y se ubicó como líder del grupo D de la Liga de Naciones de la UEFA. En este periplo, el equipo de Jorge Jesus suma nueve goles a favor y cuatro en contra.

¿Cristiano Ronaldo volverá a jugar con Portugal?

Cristiano Ronaldo abandonó el campamento de Portugal antes de que terminara la Fecha FIFA | Marius Nordnes / Nordnes Foto/GettyImages

Portugal volverá a la actividad el próximo 14 de noviembre para medirse en casa ante Dinamarca. Los lusos cerrarán el año el 17 de noviembre visitando a Gales en el Cardiff City Stadium.

¿Jorge Jesus convocará a Cristiano Ronaldo para esta fecha? ¿'El Comandante' aceptaría el llamado? Quedan más capítulos por escribirse en esta novela.