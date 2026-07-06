Cristiano Ronaldo y cuatro futbolistas de Portugal que acabaron su ciclo tras quedar eliminados en el Mundial 2026

Se acabó la última oportunidad de Cristiano Ronaldo para proclamarse campeón del mundo con la selección de Portugal, el máximo trofeo del fútbol mundial quedará como la más grande cuenta pendiente de su carrera.

La selección de España los eliminó de la Copa del Mundo 2026 al vencerlos por la mínima diferencia 1-0 con gol de Mikel Merino al 90+1'.

Por lo tanto, es momento de que algunos futbolistas terminen su ciclo con el combinado luso comenzando por el 'Comandante' y hacemos mención de ellos en la siguiente lista que si bien es cierto que cuentan con una generación muy joven y renovada algunos veteranos podrían ser desplazados por elementos más jóvenes próximamente.

1. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo jugó seis mundiales con Portugal | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Este en definitiva debió ser el último mundial del capitán y máximo goleador histórico de su país, no hay manera de que tenga lugar dentro de cuatro años con 45 años.



Su retiro de la selección podría estar cerca al igual que el de club, por lo que hay que disfrutar de sus últimos meses o quizá años para verlo colgar los botines.



A nivel de selección puede decir que, conquistó una Euro en 2016 y dos UEFA Nations League. Pero el Mundial simplemente no pudo ser, pero con seis justas mundialistas disputadas puede decir que lo intentó.

2. João Cancelo

João Cancelo es uno de los más veteranos de la selección | Molly Darlington/GettyImages

Durante años fue uno de los mejores laterales del mundo gracias a su capacidad ofensiva, técnica y versatilidad.



Sin embargo, actualmente con 32 años las nuevas generaciones comienzan a ganar terreno y Portugal buscará rejuvenecer esa posición pensando en la Euro 2028 y el Mundial 2030.



Aunque todavía podría ser convocado de manera ocasional, todo indica que su etapa como titular habitual ha llegado a su fin.

3. José Sá

José Sá | Buda Mendes/GettyImages

A pesar de consolidarse como un portero de gran nivel en clubes, nunca logró desbancar a otros guardametas en la selección.



Con Diogo Costa completamente establecido como titular y la aparición de jóvenes porteros con proyección, parece el momento adecuado para cerrar su ciclo internacional tras varios años como una opción confiable en las convocatorias.

4. Nelson Semedo

Nelson Semedo podría dejar de ser convocado | Jam Media/GettyImages

Siempre fue una alternativa importante en el lateral derecho y cumplió cuando el equipo lo necesitó, disputando varias fases finales con Portugal.



Sin embargo, con 32 años la competencia en esa posición es cada vez mayor y el cuerpo técnico probablemente apostará por laterales más jóvenes para construir el próximo proyecto.



Su experiencia seguirá siendo valiosa, pero su papel dentro de la selección apunta a llegar a su conclusión.

5. Bernardo Silva

Bernardo Silva | Jam Media/GettyImages

Ha sido uno de los jugadores más talentosos e influyentes de la generación dorada portuguesa, destacando por su inteligencia táctica, creatividad y sacrificio. Este verano optó por dejar al Manchester City para firmar con el Real Madrid.



Aunque todavía conserva un gran nivel y podría continuar algunos años más, el Mundial 2026 puede marcar el final de su etapa como uno de los líderes del equipo.



A partir de ahora, el protagonismo comenzará a recaer en futbolistas más jóvenes. Aunque si conserva su nivel, puede continuar varios años más y llegar al siguiente mundial en casa.