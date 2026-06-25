Croacia vs Ghana: previa, predicciones y alineaciones

Si hay un grupo en el Mundial que no tiene definida la clasificación es el L. Con Panamá ya eliminado, Inglaterra, Ghana y Croacia pelean por quién terminará en la cima y quién avanzará a la siguiente ronda. Este sábado será el turno de las Estrellas Negras y los Vatreni de verse las caras en Filadelfia. Los africanos llegan luego de igualar sin goles contra Inglaterra, en tanto que el equipo de Zlatko Dalic viene de superar por la mínima a Panamá.

Pronóstico SI Fútbol

Ghana llega invicta y sin goles recibidos; Croacia, por su parte, recuperó un poco la confianza con el triunfo sobre Panamá y tiene futbolistas de sobra para un partido que define todo. Puede haber una ligera ventaja para los europeos por experiencia y jerarquía, aunque el margen es mucho más estrecho de lo que sugieren los nombres. La sensación es que Croacia terminará encontrando una solución, aunque tendrá que trabajar más de la cuenta para lograrlo.

Croacia 3-2 Ghana

¿A qué hora se juega Croacia vs Ghana?

Ciudad: Filadelfia, Estados Unidos

Filadelfia, Estados Unidos Estadio: Estadio Filadelfia (Lincoln Financial Field)

Estadio Filadelfia (Lincoln Financial Field) Fecha: sábado 27 de junio

sábado 27 de junio Hora: 17:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 23:00 ESP

17:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 23:00 ESP Árbitro: Drew Fischer

Historial de enfrentamientos directos entre Croacia y Ghana

Croacia: 0

Empates: 0

Ghana: 0

Último partido entre ambos: Será la primera vez que estas selecciones se enfrenten.

Últimos 5 partidos

Croacia Ghana Panamá 0-1 Croacia 23/6/2026 Ghana 0-0 Inglatera 23/6/2026 Inglaterra 4-2 Croacia 17/6/2026 Ghana 1-0 Panamá 17/6/2026 Croacia 2-1 Eslovenia 7/6/2026 Gales 1-1 Ghana 2/6/2026 Croacia 0-2 Bélgica 2/6/2026 México 2-0 Ghana 22/5/2026 Brasil 3-1 Croacia 31/3/2026 Alemania 2-1 Ghana 30/3/2026

¿Cómo ver Croacia vs Ghana por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FS1, Telexitos, UNIVERSO, Telemundo App, FOX One, Peacock México ViX España DAZN Mundial

Últimas noticias de Croacia

Zlatko Dalic, Croacia | Vaughn Ridley - FIFA/GettyImages

Croacia consiguió un triunfo que vale por mil contra Panamá gracias a un gol de Ante Budimir en el segundo tiempo. Los de Dalic dominaron la posesión durante gran parte del partido y encontraron la diferencia a los ocho minutos del complemento.

La jornada también tuvo homenaje para Luka Modric. El mediocampista alcanzó los 200 partidos con la selección croata y recibió un homenaje de sus compañeros luego del encuentro. A sus 40 años, el capitán buscará liderar a su equipo en el partido que va a definir el futuro de los Vatreni en el Mundial.

Posible alineación de Croacia contra Ghana (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Susic, Modric, Kovacic; Kramaric, Budimir, Perisic.

Últimas noticias de Ghana

Carlos Queiroz, Ghana | Andrew Katsampes/ISI Photos/GettyImages

Ghana firmó uno de los resultados más valiosos de la segunda parte de la fase de grupos al contener a Inglaterra durante los 90 minutos de partido. El conjunto dirigido por Carlos Queiroz apostó por una estructura muy cerrada que le redujo los espacios a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía. El empate dejó a las Estrellas Negras con cuatro puntos, los mismos que los Tres Leones.

Post partido, Queiroz dejó una frase que dio que hablar por una acción sobre Prince Adu dentro del área inglesa. "El VAR se fue a tomar un café", expresó el entrenador portugués al referirse a una jugada que consideró merecedora de penal. Más allá de esa queja, los africanos llegan sin bajas por lesión ni sanción y con la posibilidad de repetir una formación que les viene ofreciendo buenos resultados por ahora.

Posible alineación de Ghana contra Croacia (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Sulemana, Yirenkyi; Nuamah, Ayew, Semenyo.

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