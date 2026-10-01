Croacia vs Inglaterra: previa, predicciones y alineaciones

Es momento de la tercera fecha de la Nations League. En el Grupo A3, España se despegó del resto y marcha primero con seis puntos. Inglaterra y Croacia, por su parte, suman tres unidades cada uno y los Tres Leones ocupan el segundo lugar por diferencia de gol. Ahora les tocará enfrentarse en Rijeka, donde ambos buscarán despegarse de su rival y sumar de a tres.

Pronóstico SI Fútbol

Va a ser un partido con potencial de ser entretenido. Croacia viene golpeada por la derrota del martes contra España, pero va a tener la ventaja de jugar en su casa. Inglaterra, por su parte, recuperó confianza con su triunfo en Praga y tiene jugadores que generan peligro constante en el área rival. Va a aer parejo, pero los Tres Leones tienen la ventaja.

Croacia 1-2 Inglaterra

¿A qué hora se juega Croacia vs Inglaterra?

Ciudad: Rijeka, Croacia

Estadio: Stadion HNK Rijeka

Fecha: sábado 3 de octubre

Hora: 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP

Árbitro: Sven Jablonski (Alemania)

Historial de enfrentamientos directos entre Croacia e Inglaterra (últimos cinco partidos)

Croacia: 1

1 Empates : 1

: 1 Inglaterra: 3

Último partido entre ambos: 17/6/2026 - Inglaterra 4-2 Croacia - Fase de grupos, Mundial 2026

Últimos 5 partidos

Croacia Inglaterra España 4-1 Croacia 29/9/2026 República Checa 0-2 Inglaterra 29/9/2026 República Checa 1-2 Croacia 26/9/2026 Inglaterra 2-3 España 26/9/2026 Portugal 2-1 Croacia 2/7/2026 Francia 4-6 Inglaterra 18/7/2026 Croacia 2-1 Ghana 27/6/2026 Inglaterra 1-2 Argentina 15/7/2026 Panamá 0-1 Croacia 23/6/2026 Noruega 1-2 Inglaterra 11/7/2026

¿Cómo ver Croacia vs Inglaterra por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Croacia

Slaven Bilic, Croacia | Europa Press Sports/GettyImages

Croacia llega después de la derrota por 4-1 ante España en el Sánchez-Pizjuán. Dion Beljo consiguió el empate parcial con un cabezazo, pero los dirigidos por Slaven Bilic terminaron superados por los goles de Lamine Yamal (x2), Marc Pubill y Nico Williams. Luka Modric arrancó de suplente e ingresó a los 80 minutos por Petar Sucic.

Bilic no quedó conforme con lo sucedido y apuntó especialmente a la actitud exhibida durante el encuentro. "Es una noche complicada. Mal en todos los sentidos. Es una decepción. No podemos jugar con tan poca agresividad. No se puede venir a formar parte de la celebración", admitió el DT. Los croatas habían debutado en la Nations con una victoria en República Checa y buscarán recuperarse este sábado.

Posible alineación de Croacia contra Inglaterra (4-2-3-1): Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol, Ivan Perisic; Luka Modric, Mateo Kovacic; Luka Sucic, Petar Sucic, Franjo Ivanovic; Igor Matanovic

Últimas noticias de Inglaterra

Thomas Tuchel, Inglaterra | Justin Setterfield/GettyImages

Inglaterra consiguió sus primeros tres puntos en la Nations con una victoria por 2-0 sobre los checos en Praga. El equipo de Thomas Tuchel jugó con superioridad numérica desde los 25 minutos por la expulsión de Pavel Sulc y consiguió abrir el marcador al comienzo de la segunda parte gracias a los pies de Anthony Gordon. Harry Kane sentenció el encuentro a los 69 minutos.

Gordon atraviesa un momento brillante con los Tres Leones y volvió a convertir luego de haber marcado en la derrota 3-2 contra España. El futbolista del Barcelona aprovechó un envío de Trent Alexander-Arnold para anotar de cabeza y alcanzó seis tantos en 27 partidos con los ingleses. Además, lleva cinco asistencias en seis jornadas de LaLiga desde su llegada a los culés.

Kane, por su parte, sigue ampliando sus registros con la selección. El delantero llegó a 87 goles en 123 presentaciones y se prepara para disputar su partido número 124 este sábado. Tuchel incluso considera posible que el capitán alcance los 100 tantos con Inglaterra. "No habrá otro Kane. Va a aparecer un reemplazo cuando sea necesario, aunque quizá no bajo mi dirección", dijo.

El DT valoró la actuación de su equipo en Praga y destacó a Trent y Lewis Hall. "Creo que jugamos de manera muy profesional", dijo el alemán, quien utilizó a todos sus jugadores de campo en las primeras dos jornadas. Jordan Pickford regresará al arco ante Croacia luego de que James Trafford disputara el encuentro contra República Checa.

Posible alineación de Inglaterra contra Croacia (4-2-3-1): Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, Marc Guéhi, Trevoh Chalobah, Lewis Hall; Myles Lewis-Skelly, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Bukayo Saka, Anthony Gordon; Harry Kane

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