Cruz Azul asegura su futuro y blinda a Amaury García

Cruz Azul sigue trabajando en la construcción de su proyecto a largo plazo y ha cerrado una renovación clave dentro de su plantilla. Amaury García llegó a un acuerdo con la directiva celeste para extender su contrato, asegurando su permanencia en la institución durante los próximos años.

El nuevo vínculo del contención convertido en zaguero central mexicano tendrá vigencia hasta junio de 2030, movimiento con el que "La Máquina" protege a uno de los futbolistas que ha conseguido incrementar su protagonismo. La apuesta responde al crecimiento mostrado por García desde que comenzó a recibir mayores oportunidades sobre el cierre del torneo pasado.

ES ESCUDO DE LA MÁQUINA 💙🛡



La directiva Celeste le ha dado la mejor noticia a sus aficionados, pues Cruz Azul blinda a Amaury García.



✍️🏼 La Maquinola ha cerrado la renovación de contrato hasta junio del 2030, amarrando al equilibrio del equipo por los próximos 4 años. pic.twitter.com/B9trEsOs08 — Futbol Total (@futboltotal) September 29, 2026

Amaury inició con un rol secundario, apareciendo como alternativa desde el banquillo y teniendo que competir constantemente por minutos. Sin embargo, y aprovechando la baja de Lira previo a la Copa del Mundo, el ex Pumas se hizo del puesto estelar siendo clave en la consecución del título de Liga MX.

Precisamente ese crecimiento terminó convnciendo a la directiva de Cruz Azul de ofrecerle un contrato de larga duración. La extensión hasta 2030 representa un importante voto de confianza hacia el futbolista mexicano, que tendrá la posibilidad de continuar desarrollándose dentro de un entorno que conoce perfectamente y donde ha ganado terreno.

Cruz Azul v Santos Laguna - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La renovación también llegará acompañada de una mejora salarial importante para García. El nuevo acuerdo reconoce el crecimiento deportivo que ha experimentado el jugador y modifica sus condiciones económicas, colocándolas en sintonía con el papel que progresivamente ha conseguido construir dentro Cruz Azul.

Este movimiento representa tranquilidad para el club en caso que en el futuro cercano, Erik Lira concrete su salida a Europa. Amaury es visto a nivel interno como su reemplazante natural y ahora, tras la extensión, dicho rol se ha blindado.

Amaury García tendrá ahora el desafío de responder a la confianza recibida y seguir aumentando su importancia dentro del conjunto celeste. De comenzar como una pieza destinada principalmente a la suplencia, el mexicano ha conseguido convencer internamente y obtener como recompensa un contrato mejorado que lo vinculará con Cruz Azul hasta 2030.

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