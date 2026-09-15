Cruz Azul encara un martes ajetreado previo a la final del Campeones Cup

Cruz Azul tendrá un martes ajetreado antes de disputar la Campeones Cup frente al Inter Miami. El campeón de la Liga MX llegará con el tiempo justo a Florida después de que su planificación original sufriera un contratiempo, obligando al cuerpo técnico y a la directiva a modificar por completo la agenda previa al compromiso.

El conjunto de La Noria tiene previsto aterrizar este martes en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale y trasladarse directamente hacia las instalaciones donde realizará su entrenamiento. No habrá una escala previa en el hotel de concentración, pues el objetivo será aprovechar al máximo las pocas horas disponibles para preparar el duelo ante el campeón de la MLS.

Cruz Azul llegará directo al Aeropuerto de Fort Lauderdale y se dirigirá de inmediato al estadio a entrenar y a conferencia de prensa.



De ahí, se trasladarán a Miami para descansar en la noche. — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) September 15, 2026

Después de completar la sesión sobre el terreno de juego, Cruz Azul deberá cumplir con las actividades correspondientes al día de medios. Jugadores asignados y cuerpo técnico atenderán los compromisos establecidos antes de la Campeones Cup.

Una vez concluidos tanto el entrenamiento como las actividades con los medios de comunicación, la delegación azul finalmente se trasladará hacia su hotel de concentración y podrá descansar durante la noche, buscando recuperar energías antes de afrontar un partido que llegará apnas unas horas después de su llegada a Florida.

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El cambio de planes se produjo debido a que Cruz Azul no pudo emprender el viaje durante el lunes, tal como estaba contemplado inicialmente. El motivo fue un exceso de peso en el avión, motivo por el cual primero viajó el staff y 18 horas después el plantel.

Así, Cruz Azul llegará al partido después de un martes que combinará vuelo, traslados terrestres, entrenamiento, conferencia de prensa y finalmente concentración. Joel Huiqui deberá tomar en cuenta todos estos cambios en el plan de origen para encarar el cotejo por un título más.

Cruz Azul buscará dejar atrás cualquier complicación logística cuando comience a rodar el balón. El partido no sólo tiene en juego una presea, sino también la posibilidad de poner al club en el foco internacional enfrentando al club más consumido actualmente de la CONCACAF.