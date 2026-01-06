Cruz Azul está a detalles de cerrar su segundo fichaje de invierno

Cruz Azul está a punto de cerrar uno de los movimientos más relevantes del mercado invernal con la la llegada de Agustín Palavecino, mediocampista argentino que se convertirá en refuerzo celeste para el próximo torneo.



La directiva cementera apuesta por jerarquía, liderazgo y experiencia internacional para fortalecer una zona clave del campo.

El futbolista deja al Necaxa tras una negociación valuada en ocho millones de dólares, cifra que refleja la importancia que el club capitalino otorga a su fichaje. Palavecino ya se encuentra en la Ciudad de México, afinando detalles previos a su presentación oficial con 'La Máquina'.

🚨Agustín Palavecino arregló su contrato y es refuerzo de Cruz Azul, que lo firmará por 3 años.

*️⃣La 🚂 se lo queda de manera definitiva y Necaxa firma a Faravelli por 18 meses. #TratoHecho pic.twitter.com/HHSUtActvR — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 6, 2026

De acuerdo con el plan establecido por Cruz Azul, el argentino firmará su contrato este martes, formalizando una operación que llevaba semanas de análisis interno. La directiva confía en que su adaptación sea inmediata, tanto por su perfil táctico como por su madurez competitiva general.

La llegada de Palavecino responde a un pedido expreso del director técnico Nicolás Larcamón, quien considera fundamental sumar un mediocampista con capacidad de orden, salida limpia y lectura de juego. El entrenador visualiza al argentino como pieza central en su proyecto deportivo inmediato del próximo torneo.

Para liberar una plaza de extranjero, Cruz Azul tomó la decisión de permitir la salida de Lorenzo Faravelli, futbolista que deja la institución tras cumplir un ciclo competitivo. El argentino continuará su carrera en Necaxa, movimiento que se dará de manera paralela al fichaje de Palavecino.

Tijuana v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Desde la directiva celeste se ha enfatizado que la negociación por Palavecino fue completamente ajena a la salida de Faravelli, evitando interpretaciones de intercambio directo. Ambos movimientos obedecen a estrategias distintas, aunque convergen en la reconfiguración del plantel para el nuevo semestre competitivo inmediato actual.

Palavecino arriba a La Noria con la responsabilidad de justificar una inversión considerable y responder a la confianza del cuerpo técnico. En Cruz Azul esperan que su rendimiento impacte de inmediato en resultados, liderazgo interno y regularidad, factores clave para competir por el título nacional.

Con este movimiento, Cruz Azul envía un mensaje claro en el mercado: busca protagonismo y solidez deportiva bajo una nueva gestión técnica. La apuesta por Palavecino marca el inicio de una etapa exigente, donde resultados y funcionamiento deberán acompañar a una afición históricamente demandante celeste.

