Cruz Azul está a la espera de cerrar una salida de emergecia

La salida de Cruz Azul de Camilo Cándido se perfila como inminente. En La Noria existe urgencia por liberar una plaza de extranjero y el lateral uruguayo aparece como la pieza indicada para resolver el rompecabezas. La directiva ya trabaja contrarreloj para cerrar una operación conveniente.

La necesidad no es menor. Cruz Azul planea ajustes inmediatos en su plantilla y la liberación de cupos foráneos es prioritaria. En ese contexto, Cándido quedó en el centro del tablero. El club busca una salida que no comprometa finanzas ni proyectos deportivos en curso.

El futbolista, por su parte, tiene mercado. Existen sondeos formales desde Brasil, Uruguay y la Major League Soccer. Ese interés múltiple acelera los tiempos y fortalece la posición negociadora del club, que aspira a concretar el movimiento en cuestión de días.

En Sudamérica, Coritiba ha preguntado por las condiciones del lateral, valorando su experiencia reciente y su capacidad para reforzar la banda. Desde Uruguay, Nacional contempla la repatriación como una opción para potenciar la zaga y recuperar identidad.

Del lado norteamericano, Houston Dynamo aparece como el destino más cercano. La buena relación entre clubes, fortalecida por operaciones recientes, facilita conversaciones. En MLS consideran que el perfil de Cándido encaja por intensidad, recorrido y fiabilidad defensiva.

Cruz Azul tiene clara la hoja de ruta. La prioridad es una venta definitiva; si no, una cesión que no implique cubrir el salario del jugador. La institución no está dispuesta a asumir cargas económicas adicionales, consciente de que la operación debe ayudar a ordenar el plantel.

En el entorno del futbolista hay cautela. Si bien las opciones seducen, la decisión final dependerá del proyecto deportivo y de las condiciones contractuales. Cándido busca continuidad y estabilidad, dos factores que podrían inclinar la balanza hacia un destino donde tenga protagonismo inmediato.

Con el mercado activo y los contactos avanzando, el desenlace parece cercano. En Cruz Azul confían en resolver el caso en días, liberar la plaza extranjera y avanzar con su planificación. El adiós de Camilo Cándido ya no es una hipótesis: es una cuenta regresiva.

