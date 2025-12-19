Cruz Azul establece una postura final sobre el posible fichaje de Palavecino

Cruz Azul ha decidido frenar prácticamente por completo la posibilidad de fichar a Agustín Palavecino para el próximo mercado. Aunque el mediocampista de Necaxa es un perfil que agrada al cuerpo técnico encabezado por Nicolás Larcamón, la operación no cuenta con el aval final de la directiva cementera.

La postura interna del club no está relacionada con dudas sobre el nivel futbolístico del argentino. En La Noria reconocen las cualidades de Palavecino, su experiencia en la Liga MX y su capacidad para competir de inmediato. Sin embargo, el análisis deportivo apunta a un problema distinto dentro de la planeación del plantel.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

Confirmado, Cruz Azul NO va por Agustín Palavecino. El CT considera que tienen buen medio campo y que el jugador de Necaxa por ahora no tiene cupo, además el alto costo.



Necaxa quiere hacer un negocio redondo con Palavecino, sin embargo la cifra que piden… pic.twitter.com/J1jRHAzO2i — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) December 19, 2025

La directiva encabezada por Iván Alonso considera que Cruz Azul tiene actualmente una cantidad suficiente, e incluso elevada, de mediocampistas. La zona central del campo está cubierta con múltiples opciones, lo que reduce la necesidad real de sumar un refuerzo más en esa posición específica para el próximo torneo.

Desde el área deportiva se entiende que incorporar a Palavecino implicaría un gasto considerable sin resolver una urgencia estructural. Necaxa busca hacer un negocio importante con el jugador y la cifra que se maneja ronda los 10 millones de dólares, monto que el club considera desproporcionado para el contexto actual.

Mazatlan FC v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Este punto ha sido clave para que la directiva marque distancia respecto al interés inicial del cuerpo técnico. Para Iván Alonso, invertir una cantidad tan alta en un mediocampista adicional sería innecesario, especialmente cuando existen otras áreas del campo que podrían requerir refuerzos más urgentes o estratégicos.

En Cruz Azul también pesa la gestión del plantel a mediano plazo. Sumar un nombre más al medio campo podría generar saturación, reducir minutos para futbolistas ya consolidados y complicar el equilibrio interno del vestidor, un aspecto que la directiva busca cuidar tras torneos de ajustes constantes.

Aunque el nombre de Palavecino seguirá apareciendo en el radar mediático por su rendimiento con Necaxa, dentro del club celeste el escenario es claro. Salvo un cambio radical en las condiciones económicas o una salida inesperada de algún mediocampista, la operación no se reactivará.

MÁS NOTICAS DE LA LIGA MX: