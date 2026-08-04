Cruz Azul pierde pieza clave para la Leagues Cup

Luego de sufrir su primera caída en la era de Joel Huiqui como entrenador, Cruz Azul volará a la Leagues Cup volará a Estados Unidos con ánimos de revancha dentro de la Leagues Cup. Sin embargo, el cuadro de la capital del país deberá realizar dicha expedición sin la presencia de uno de los hombre que más se ha ganado la confianza del cuerpo técnico.

Christian Ebere causa baja de última hora para el inicio del torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS. El motivo no gira a un tema de salud. Mucho menos a un asunto de nivel o disciplina. El jugador no tiene derecho a ingresar al país de las barras y las estrellas por temas migratorios.

CHRISTIAN EBERE🚨



No recibió autorización para ingresar a Estados Unidos para jugar Leagues Cup.



Nigeria es una nacionalidad con problemas para acceder a Estados Unidos. pic.twitter.com/GXM4Y4cLw5 — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) August 4, 2026

La relación internacional entre Estados Unidos y Nigeria camina sobre un limbo delicado. Siendo el caso, el país del norte de América ha puesto exceso de restricciones a la población de dicha nación para ingresar a territorio estadounidense.

Si bien es cierto que Ebere ha desarrollado casi el cien por ciento de su carrera dentro del continente americano, su pasaporte es nigeriano. Siendo así, el departamento de migración entiende que el jugador no cumple con las exigencias de Estados Unidos para darle ingreso al país, sobre todo para realizar actividades remuneradas.

FBL-MEX-CRUZ AZUL-PUEBLA | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

La directiva de Cruz Azul buscará soluciones de última hora con el fin de poder contar con su jugador conforme el torneo progrese. Lo anterior luce muy complejo. No es la primera vez que esto sucede para el equipo celeste y el mismo Ebere. De la misma forma, durante la CONCACAF Liga de Campeones del ciclo anterior, el jugador no puedo viajar a Los Ángeles para el cruce ante LAFC.

Ebere se mantendrá en la Ciudad de México trabajando por separado. Si el club consigue un permiso excepcional, volará de inmediato para unirse al resto de la plantilla que comanda Joel Huiqui.