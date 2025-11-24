Cruz Azul reactiva la operación Palavecino: Larcamón pide a su viejo conocido

El Cruz Azul ha reencendido su interés por Agustín Palavecino, uno de los futbolistas más destacados del semestre en la Liga MX. El argentino firmó un torneo sobresaliente con Necaxa, convirtiéndose en una de las figuras ofensivas más consistentes del campeonato.

El principal impulsor del movimiento es Nicolás Larcamón, técnico cementero, quien conoce a la perfección al mediocampista gracias a su etapa previa juntos en el propio Necaxa. Para el entrenador, Palavecino es una pieza ideal para elevar la creatividad y el ritmo ofensivo del equipo.

🔵⚡Mientras Cruz Azul sigue enfocado en cerrar el año de la mejor manera, el mercado empieza a calentarse… y un nombre toma fuerza: Agustín Palavecino.😱🔥



Eso sí, si la venta de Mateusz Bogusz se concreta, el movimiento podría avanzar… pero no será nada barato: en Necaxa…

Larcamón no solo aprueba la operación: es el promotor directo del fichaje. Considera que el argentino puede encajar de inmediato en su sistema, aportar desequilibrio en mediocampo y convertirse en un elemento clave en la generación de juego y llegada al área.

Sin embargo, Cruz Azul enfrenta dos condiciones claras antes de avanzar. La primera es liberar una plaza de no formado en México, un requisito imprescindible para poder registrar al jugador de acuerdo con la normativa vigente de la Liga MX.

El segundo punto es estrictamente económico. Necaxa únicamente aceptará negociar si Cruz Azul está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, cercana a 8.5 millones de dólares. Los Rayos no contemplan descuentos ni negociaciones a la baja por uno de sus activos más valiosos.

En La Noria reconocen que la operación sería costosa, pero también entienden que es un fichaje de impacto inmediato. Palavecino no requiere adaptación a la liga y sus números recientes respaldan la inversión que implicaría su llegada.

El argentino ha manifestado satisfacción por su rol en Necaxa, aunque una oportunidad en un club grande como Cruz Azul podría resultarle atractiva si se presentan condiciones ideales. Su entorno está atento a los movimientos celestes y a la posible salida de jugadores extranjeros.

El panorama aún depende de otros movimientos dentro del plantel cementero, pero la intención es firme: Cruz Azul quiere a Palavecino y Larcamón lo considera una prioridad. Si se cumplen los requisitos, la Máquina podría avanzar en uno de los fichajes más sonados del invierno.