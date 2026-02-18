Cruz Azul recupera a un peso completo de su plantilla

Cruz Azul recibe una noticia clave de cara a la Jornada 7 del Clausura 2026. Gabriel Fernández será elegible para el duelo ante Chivas tras cumplir sus dos partidos de sanción, recuperando así una pieza fundamental en el engranaje ofensivo de Nicolás Larcamón.

El delantero uruguayo estuvo ausente en los compromisos frente a Toluca y Tigres, dos rivales de peso en la Liga MX. Pese a su baja, La Máquina logró sumar cuatro de seis puntos posibles, mostrando solidez colectiva y capacidad de adaptación en momentos exigentes.

Esa cosecha no es menor. Puntuar ante escarlatas y felinos permitió mantener estabilidad en la tabla y reforzar la confianza del grupo. Sin embargo, el regreso de Fernández representa un salto cualitativo en ataque, sobre todo por su movilidad y agresividad en el área.

Larcamón ahora contará con plantel prácticamente completo en la zona ofensiva para enfrentar al Rebaño. El técnico argentino tendrá que tomar una decisión de peso: apostar por la continuidad de Nicolás Ibáñez o devolverle la titularidad a Gabriel Fernández como centro delantero.

Ibáñez ha respondido cuando se le ha requerido. Su presencia física y juego aéreo ofrecen una variante distinta en el frente de ataque. Además, ha sabido interpretar los movimientos de segunda línea y generar espacios para los extremos celestes.

Cruz Azul v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Por su parte, Fernández aporta profundidad, presión alta y capacidad para atacar espacios cortos. Su regreso amplía el abanico táctico del entrenador, quien podrá elegir según el plan de partido que imagine ante un Guadalajara que suele proponer intensidad y duelos físicos.

El duelo ante Chivas no es uno más. Se trata de un enfrentamiento directo ante un equipo que también pelea por los primeros puestos. Cruz Azul entiende que sumar en casa o como visitante, según corresponda, puede marcar tendencia en el desarrollo del torneo.

Con el ataque completo, La Máquina enviará un mensaje claro: va con todo. La competencia interna por el puesto de “9” elevará el nivel del plantel y exigirá máxima concentración en la semana de preparación.

La última palabra la tendrá Larcamón. Fernández ya está disponible, Ibáñez ha cumplido, y el equipo viene en inercia positiva. Bendito problema para el entrenador, que deberá decidir quién liderará el ataque en uno de los partidos más atractivos de la jornada.