Cruz Azul regresa a la CDMX para cerrar la fase regular del Clausura 2026

El Club de Fútbol Cruz Azul hizo oficial el anuncio del cambio de sede para el último compromiso de fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX que se tenía planeado disputar en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

De esa manera, el conjunto celeste podrá disfrutar de su localía en la Ciudad de México y reestrenar el Estadio Banorte antes de que se haga entrega del inmueble a la FIFA para la celebración de la Copa del Mundo 2026.

“CF Cruz Azul informa a su afición que ha sido aprobado el cambio de sede para el partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 ante Necaxa”, mencionaron en el comunicado.

“Agradecemos el apoyo tanto de la Liga MX como de la administración del Estadio Banorte para este movimiento que nos permitirá reconectar con nuestra afición en la Ciudad de México. Los partidos de la Liguilla se seguirán manteniendo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla”, añadieron.

El encuentro se llevará a cabo este domingo 26 de abril a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

Cabe mencionar que, el resto del certamen seguirá de acuerdo a lo planeado sin modificaciones, es decir que, el resto de la fase final que llegue a disputar como local, el cuadro celeste lo jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El último juego de Cruz Azul en el 'Coloso de Santa Úrsula'

La Máquina Celeste dejó de jugar sus partidos como local después del Apertura 2023, certamen en el que no clasificaron a la Liguilla, luego de que finalizó la fase regular en la antepenúltima posición con solo 17 puntos obtenidos.

El último partido del cuadro cementero como local en el Estadio Azteca (ahora renombrado Estadio Banorte) fue el 12 de noviembre del 2023 con Joaquín Moreno en el banquillo y derrota 1-2 ante el Club Puebla.