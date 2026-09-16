Cruz Azul sigue encontrando trabas previo al duelo por la Campeones Cup ante el Inter Miami

Las complicaciones siguen en aumento para Cruz Azul a pocas horas de disputar la Campeones Cup frente al Inter Miami. El conjunto celeste recibió la negativa para reconocer el césped del NU Stadium, escenario donde se celebrará la final, por lo que no pudo realizar ahí su práctica previa a la final.

La intención del cuadro a de la Liga MX era trabajar en el inmueble que albergará el encuentro y permitir que los futbolistas conocieran las condiciones del terreno de juego. Sin embargo, a solamente 24 horas del partido, el club tuvo que modificar una vez más su planificación ante la imposibilidad de utilizar las instalaciones del NU Stadium.

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La Máquina no pudo reconocer el Estadio NU, donde jugará la Campeones Cup.



En cambio, tuvo que entrenar en el Chase Stadium, ¡a una hora de su hotel de concentración! pic.twitter.com/iXsE7fKPYt — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 16, 2026

Siendo el caso, Cruz Azul terminó realizando su sesión de entrenamiento en el Chase Stadium, inmueble que durante años funcionó como casa del Inter Miami. Aunque el equipo pudo completar su preparación sobre el césped, el cambio representó un inconveniente adicional dentro de una agenda que ya de por sí vivió horas de caos.

El traslado tampoco resultó sencillo para la delegación celeste. El Chase Stadium está aproximadamente a una hora del hotel de concentración utilizado por Cruz Azul, obligando al plantel a realizar un recorrido largo para entrenar y luego regresar a descansar antes de ir a la batalla por un título.

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Este contratiempo se suma al problema que Cruz Azul había experimentado desde antes de llegar a Estados Unidos. El viaje originalmente contemplado por el club no pudo realizarse en el momento programado, provocando que la expedición celeste aterrizara con un día de retraso respecto al itinerario original.

Este hecho redujo el margen de maniobra para organizar las actividades previas al cotejo. Cruz Azul tuvo que adaptar prácticamente sobre la marcha su entrenamiento, traslados y compromisos relacionados con la Campeones Cup, todo esto a la par que el rival funge como local y no tuvo afectaciones de tal tipo.

Ahora, el cuadro celste deberá dejar atrás una previa marcada por los trabas y centrarse de lleno en la final. Sin haber podido reconocer el NU Stadium y después de un viaje accidentado, Cruz Azul enfrentará al Inter Miami con la misión de sobreponerse a una preparación atípica y conquistar la Campeones Cup.