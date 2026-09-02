Cruz Azul toma una decisión final con el futuro de Willer Ditta

En Sports Illustrated adelantamos el interés activo del club River Plate por el posible fichaje de Willer Ditta, zaguero central estelar del vigente campeón de la Liga MX, Cruz Azul. Incluso, algunas fuentes afirman que el cuadro de La Noria tuvo una primera oferta formal por parte de los Núñez, misma que ascendía a unos seis millones de dólares.

Aunque no se ha llegado a nada lejano y formal entre los dos clubes, la opción estaba sobre la mesa. Hoy, se entiende que la misma se ha esfumado al cien por ciento. Dentro de la gerencia de Cruz Azul han tomado una decisión final con respecto del futuro de Ditta y esa cerrar la puerta a su salida.

🚨[EXCLUSIVO] Por decisión deportiva, Cruz Azul decidió no vender a Willer Ditta a River. Aquí, más detalles. ⬇️https://t.co/bJFdH2LxUd pic.twitter.com/NoFsqjBuB5 — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 2, 2026

La dirección deportiva de Iván Alonso descarta de lleno vender al zaguero colombiano este verano. Es una decisión pensada cien por ciento en el beneficio deportivo inmediato del cuadro de la capital del país, mismo que, en este momento no está en el mejor estado de forma y perder a un titular de ese nivel podría afectar todavía más a los celestes.

Siendo el caso, la directiva celeste ha informado a River que el movimiento no tiene futuro en lo que resta del verano. El club de la Liga MX entiende que con un par de semanas con el periodo de pases abierto, encontrar a un reemplazo de igual o incluso superior nivel al de Ditta, será una tarea con tintes de imposible.

Chicago Fire FC v CF Cruz Azul - Leagues Cup Phase One | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

Ditta por su parte se muestra tranquilo con la decisión del club. En ningún momento el colombiano tocó la puerta de la directiva para pedir su salida del club. Willer se mostró cauto y decidió dejar que los equipos avanzaran y en función del progreso, tomaría una decisión. Hoy, está claro que no hay decisión alguna por tomar para el zaguero.

Sí River tiene un interés real por el jugador que fue a la Copa del Mundo con Colombia, tendrá que esperar hasta que el invierno llegue para retornar a la carrera.