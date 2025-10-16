Cruz Azul vs América: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Tendremos una edición más del Clásico Joven con gran momento de ambos clubes, ambos en zona de clasificación directa dentro de los mejores cuatro equipos del certamen.

La Máquina Celeste es cuarto lugar con 25 unidades y las Águilas son sublíderes con 27 puntos, los dos con solamente una derrota en las primeras 12 fechas disputadas.

El Club de Fútbol Cruz Azul recibirá al Club América en la correspondiente Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que dará mucho de qué hablar.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cruz Azul vs América?

Ciudad: Ciudad de México

Fecha: sábado 18 de octubre

Horario: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México), 05:05 horas (España)

Estadio: Olímpico Universitario

¿Cómo se podrá ver el Cruz Azul vs América en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online México Canal 5 y TUDN ViX Estados Unidos TUDN USA ViX España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Cruz Azul

Rival Resultado Competición Tigres 1-1 E Liga MX Tijuana 2-0 D Liga MX Querétaro 2-2 E Liga MX Juárez 3-2 V Liga MX Pachuca 0-1 V Liga MX

Últimos cinco partidos de América

Rival Resultado Competición Santos 3-0 V Liga MX Pumas 4-1 V Liga MX Atlético de San Luis 0-1 V Liga MX Monterrey 2-2 E Liga MX Chivas 1-2 D Liga MX

Últimas noticias de Cruz Azul

La Máquina estaría pensando en hacer un cambio en la portería. Después del Mundial Sub 20, donde Emmanuel Ochoa tuvo una gran actuación, Nicolás Larcamón podría echar mano del guardameta de la cantera que además, les ayudaría a cumplir con la regla de menores.

Esto no es un hecho, pero podría echar mano de Ochoa para partidos de menor exigencia.

Últimas noticias de América

Todavía no llega el mercado de fichajes aún se ve medianamente lejano, pero ya hay rumores sobre un posible bombazo de parte de las Águilas.

Douglas Costa es el nombre que se está mencionando. Según informa RTI Esporte, el extremo brasileño está en sondeos de varios equipos de la Liga MX, entre ellos, el club de Coapa. Sin embargo, no hay mucha más información que esa.

Posibles alineaciones

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi.

Centrocampistas: José Paradela, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli y Luka Romero.

Delanteros: Gabriel Fernández.

América

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja.

Centrocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez.

Delanteros: Alejandro Zendejas, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Pronóstico SI

Cruz Azul 1-2 América.