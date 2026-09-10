Cruz Azul vs América: previa, predicciones y alineaciones

Cruz Azul y América protagonizarán el partido más esperado de la jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El actual campeón del futbol mexicano se medirá ante su máximo rival en el Estadio Azteca. Las Águilas han tenido una buena primera mitad de torneo, mientras que la Máquina Celeste ha mostrado un rendimiento irregular. ¿Qué equipo se llevará esta edición del Clásico Joven?

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este duelo: cómo y dónde ver, fecha, horario, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

Pronóstico SI Futbol

Los encuentros más recientes entre América y Cruz Azul han sido bastante igualados. En sus diez enfrentamientos más recientes, ambas escuadras suman tres victorias y cuatro empates. Por alguna razón, a los cementeros se les suelen complicar los partidos ante las Águilas. ¿El vigente campeón de la Liga MX podrá contra sus fantasmas este fin de semana?

El América ha tenido un buen arranque de temporada y cada vez se ve más claro el estilo de Guillermo Almada. Por su parte, la Máquina ha tenido algunos tropezones, pero parece que, de a poco, el equipo de Joel Huiqui recobra la memoria.

Los celestes tienen una gran plantilla, pero les hace falta un delantero centro de primer nivel para coronar su funcionamiento. En contraparte, los azulcremas van a la alza, a pesar de no haber tenido refuerzos de gran renombre.

Cruz Azul 1-2 América

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs América?

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Estadio Azteca

Fecha: sábado 12 de septiembre

Hora: 23:15 EE.UU (Este), 21:15 horas MEX

Historial de enfrentamientos directos entre el Cruz Azul y el América (últimos 5 enfrentamientos)

Cruz Azul: 2

Empate: 1

América: 2

Último partido entre ambos: 11/04/26- América 1-1 Cruz Azul - Liga MX, Clausura 2026

Últimos 5 partidos

Cruz Azul América Cruz Azul 1-0 Santos 06/09/26 León 1-0 América 06/09/26 Necaxa 1-3 Cruz Azul 28/08/26 América 2-2 Monterrey 02/09/26 (Monterrey ganó 5-4 en penales) Cruz Azul 0-2 Atlas 22/08/26 América 2-0 Puebla 29/08/26 Tijuana 2-1 Cruz Azul 16/08/26 América 2-0 Columbus Crew 26/08/26 Cruz Azul 1-2 Chicago Fire 13/08/26 Juárez 1-2 América 21/08/26

¿Cómo ver el Cruz Azul vs América por Televisión y Streaming online?

País Canal TV/ Streaming México Vix Premium, TUDN, Canal 5 Estados Unidos Vix Premium, TUDN, Univision

Últimas noticias del Cruz Azul

La Máquina Celeste recuperará a jugadores importantes de la plantilla para el clásico ante el América. De acuerdo con las declaraciones de Joel Huiqui, para el choque ante las Águilas los cementeros podrán contar con Gonzalo Piovi y existe la posibilidad de que Carlos Rotondi pueda tener minutos.

Además, Huiqui también tendrá a su disposición a Erik Lira, quien se entrenó a la par del equipo después de su fallido fichaje con el AS Mónaco.

Chicago Fire FC v CF Cruz Azul - Leagues Cup Phase One | Michael Reaves - Leagues Cup/GettyImages

Después de la victoria ante Santos Laguna, Huiqui mencionó lo siguiente de cara al Clásico Joven ante el América:

Agradecido con la afición, por habernos acompañado hoy, y esperemos que el próximo fin de semana nos acompañe para poder festejar junto el próximo triunfo (ante las Águilas) Joel Huiqui

Posible alineación del Cruz Azul (5-3-2): Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Erik Lira, Jesús Orozco, Omar Campos; Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Rogelio González; Nicolás Ibáñez, Luka Romero.

Últimas noticias del América

Antes del cierre del mercado, la directiva del América consiguió la contratación de Iván Tona, mediocampista que viene de un gran año con Xolos de Tijuana. El futbolista mexicano de 26 años es el quinto refuerzo de las Águilas para el Apertura 2026, después de las llegadas de Miguel Borja, Carlos Álvarez, Edwin Cerrillo y Óscar Perea.

Iván Tona, nuevo refuerzo del América | Omar Vega/GettyImages

Las Águilas llegan a este duelo como líderes del certamen, con 16 puntos en seis jornadas, y un partido pendiente.

Posible alineación del América (4-3-3): Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja; Erick Sánchez, Alan Cervantes, Raphael Veiga; Isaías Violante, Brian Rodríguez, Henry Martín.

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