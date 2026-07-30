Cruz Azul vs Atlante: previa, predicciones y alineaciones

Cruz Azul y Atlante se volverán a ver las caras 14 años después de su último partido en la Liga MX. En el papel, la Máquina Celeste parece clara favorita para llevarse los tres puntos ante los Potros de Hierro, sin embargo, el equipo de Miguel Herrera ha mostrado corazón y garra, a pesar de tener la plantilla más modesta de toda la liga.

A continuación te contamos lo que necesitas saber sobre este partido: cómo y dónde ver, fecha, horario, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Atlante?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Estadio Azteca

: Estadio Azteca Fecha : sábado 1 de agosto

: sábado 1 de agosto Hora: 23:00 EE.UU (Este), 21:00 MEX

Últimos 5 partidos

Cruz Azul Atlante Toluca 1-3 Cruz Azul 25/07/26 Atlante 1-1 América 24/07/26 Cruz Azul 2-1 Puebla 21/07/26 Necaxa 2-1 Atlante 16/07/26 Atlético de San Luis 2-3 Cruz Azul 17/07/26 New Mexico United 3-3 Atlante 01/07/26 Atlético Morelia 3-3 Cruz Azul 04/07/26 Tepatitlán 2-0 Atlante 26/04/26 Cruz Azul 1-1 LAFC 14/04/26 Atlante 2-0 Tepatitlán 23/04/26

¿Cómo ver el Cruz Azul vs Atlante por Televisión y Streaming online?

País Canal TV/Streaming México TUDN, Vix Premium Estados Unidos TUDN, Vix Premium, Univision

Últimas noticias del Cruz Azul

De acuerdo con los reportes más recientes, una figura de Cruz Azul podría salir de la institución en las próximas semanas. Se trata de Erik Lira, quien estaría en la órbita del AS Mónaco, de la Ligue 1, tras su gran actuación con la selección mexicana en el Mundial 2026. La Máquina Celeste pediría al menos ocho millones de dólares por el mediocampista de 26 años.

Cruz Azul v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Hasta el momento Cruz Azul solamente ha sumado a su plantilla a Alan Montes y Juan Calero. A pesar de que nombres como los de César Montes y Juan Brunetta han sonado con fuerza, parecería que el cuadro cementero podría quedarse sin más incorporaciones para el Apertura 2026.

Posible alineación del Cruz Azul contra el Atlante (5-4-1): Kevin Mier; Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi; Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rodríguez, Erik Lira; Gabriel Fernández.

Últimas noticias del Atlante

En su regreso a la primera división, Atlante no ha podido ganar todavía. Los Potros suman una derrota ante le Necaxa y un empate ante el América. La escuadra del 'Piojo' Herrera anunció recientemente la llegada de Aaron Quirós, defensa argentino de 24 que militaba en Vélez Sarsfield. Quirós llega en calidad de préstamo por un año.

Este fin de semana, David Ospina podría debutar con el Atlante. El legendario arquero colombiano ya lleva una semana aclimatándose a la altura de la Ciudad de México y podría arrancar como titular ante los cruzazulinos.

SOCCER: JUL 03 FIFA World Cup 26 Round of 32 - Colombia v Ghana | Icon Sportswire/GettyImages

Posible alineación del Cruz Azul contra el Atlante (5-4-1): David Ospina; Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Walter Clar; Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Martín Fernández, Jhojan Julio; Luis Puente.

Pronóstico SI Futbol

Cruz Azul tiene una hegemonía clara sobre el Atlante en sus últimos diez enfrentamientos. En este periplo, los cementeros suman siete victorias y apenas tres empates. La última vez que los Potros derrotaron a la Máquina fue en el Clausura 2011 por marcador de 3-0.

Cruz Azul 3-1 Atlante

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