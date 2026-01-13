Cruz Azul vs Atlas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Club de Fútbol Cruz Azul recibirá al Club Atlas en la correspondiente Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este miércoles 14 de enero desde su nuevo hogar en la Angelópolis.

El conjunto de La Noria viene de haberse enfrentado en el Bajío al Club León; mientras que, el conjunto rojinegro hizo lo propio al haber recibido en casa al Club Puebla.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cruz Azul vs Atlas?

Ciudad: Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Fecha: miércoles 14 de enero

Horario: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Cruz Azul vs Atlas en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos TUDN USA TUDN App y ViX México TUDN TUDN App y ViX España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Cruz Azul

Rival Resultado Competición León 2-1 D Liga MX Tigres 1-1 E Liga MX Tigres 1-1 E Liga MX Chivas 3-2 V Liga MX Chivas 0-0 E Liga MX

Últimos cinco partidos de Atlas

Rival Resultado Competición Puebla 0-1 V Liga MX Monterrey 1-2 D Liga MX Chivas 0-0 E Liga MX Tijuana 2-0 D Liga MX Toluca 0-0 E Liga MX

Últimas noticias de Cruz Azul

El conjunto celeste cayó en su debut en el Clausura 2026 frente a los Panzas Verdes por 2-1, el refuerzo Agustín Palavecino se estrenó como goleador al marcar el tanto del equipo.



Miguel Borja, nuevo refuerzo del equipo, deberá esperar para hacer su debut. Según informes periodísticos, el colombiano podría jugar sus primeros minutos con la camiseta celeste en la jornada 3.

Últimas noticias de Atlas

¡PRIMER TRIUNFO DEL TORNEO! ❤️🖤



Los Rojinegros en compañía de La Fiel se quedan con los primeros 3 puntos del CL26 junto a Kola Loka 🏟️🦊



¡VAMOOOOOOOOOOS! 🔴⚫️



🗞️: https://t.co/eJ8Kl7lXeX pic.twitter.com/wz2nbnQWWo — Atlas FC (@AtlasFC) January 10, 2026

El cuadro rojinegro derrotó en casa por la mínima diferencia 1-0 a la Franja de Puebla en la jornada inaugural con un gol vía penalt de Uros Djurdjevic.

Posibles alineaciones

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño.

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi.

Centrocampistas: Agustín Palavecino, Charly Rodríguez, Jeremy Márquez y José Paradela.

Delanteros: Gabriel Fernández.

Atlas

Portero: Camilo Vargas.

Defensas: Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel.

Centrocampistas: Diego González, Paulo Ramirez, Aldo Rocha, Gustavo Ferrareis.

Delanteros: Eduardo Aguirre; Mateos García, Uros Djurdjevic.

Pronóstico SI

La Máquina Celeste estrena nueva casa para este torneo desde Puebla y espera hacerla su fortaleza con una plantilla renovada se espera un mejor desempeño que el año pasado y por ende, debería ganar en su primer duelo en el Cuauhtémoc.

Cruz Azul 2-1 Atlas