Cruz Azul vs Atlas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Club de Fútbol Cruz Azul recibirá al Club Atlas en la correspondiente Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este miércoles 14 de enero desde su nuevo hogar en la Angelópolis.
El conjunto de La Noria viene de haberse enfrentado en el Bajío al Club León; mientras que, el conjunto rojinegro hizo lo propio al haber recibido en casa al Club Puebla.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cruz Azul vs Atlas?
- Ciudad: Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Fecha: miércoles 14 de enero
- Horario: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el Cruz Azul vs Atlas en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA
TUDN App y ViX
México
TUDN
TUDN App y ViX
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Cruz Azul
Rival
Resultado
Competición
León
2-1 D
Liga MX
Tigres
1-1 E
Liga MX
Tigres
1-1 E
Liga MX
Chivas
3-2 V
Liga MX
Chivas
0-0 E
Liga MX
Últimos cinco partidos de Atlas
Rival
Resultado
Competición
Puebla
0-1 V
Liga MX
Monterrey
1-2 D
Liga MX
Chivas
0-0 E
Liga MX
Tijuana
2-0 D
Liga MX
Toluca
0-0 E
Liga MX
Últimas noticias de Cruz Azul
El conjunto celeste cayó en su debut en el Clausura 2026 frente a los Panzas Verdes por 2-1, el refuerzo Agustín Palavecino se estrenó como goleador al marcar el tanto del equipo.
Miguel Borja, nuevo refuerzo del equipo, deberá esperar para hacer su debut. Según informes periodísticos, el colombiano podría jugar sus primeros minutos con la camiseta celeste en la jornada 3.
Últimas noticias de Atlas
El cuadro rojinegro derrotó en casa por la mínima diferencia 1-0 a la Franja de Puebla en la jornada inaugural con un gol vía penalt de Uros Djurdjevic.
Posibles alineaciones
Cruz Azul
Portero: Andrés Gudiño.
Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi.
Centrocampistas: Agustín Palavecino, Charly Rodríguez, Jeremy Márquez y José Paradela.
Delanteros: Gabriel Fernández.
Atlas
Portero: Camilo Vargas.
Defensas: Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel.
Centrocampistas: Diego González, Paulo Ramirez, Aldo Rocha, Gustavo Ferrareis.
Delanteros: Eduardo Aguirre; Mateos García, Uros Djurdjevic.
Pronóstico SI
La Máquina Celeste estrena nueva casa para este torneo desde Puebla y espera hacerla su fortaleza con una plantilla renovada se espera un mejor desempeño que el año pasado y por ende, debería ganar en su primer duelo en el Cuauhtémoc.
Cruz Azul 2-1 Atlas
