Cruz Azul vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones

Por tercera ocasión en el año el Cruz Azul y el Monterrey se verán las caras, en esta ocasión en la vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup, partido que se llevará a cabo este martes 17 de marzo en el Estadio Cuauhtémoc y en el que los ahora locales llegan con ventaja tras el primer encuentro de esta llave.

La situación no es nada afable para los regiomontanos y es que tienen ya cinco partidos sin sacarle un triunfo a los celestes en ninguna competencia, acumulando tres derrotas consecutivas. Además, también tienen dos encuentros como visitantes sin triunfo, siendo la última victoria la que gestaron en las semifinales del Clausura 2024.

La ida terminó en favor de la Máquina Celeste por un marcador de tres goles a dos, ahí marcaron Erik Lira, Gonzalo Piovi y Nicolás Ibáñez para la causa cementera, mientras que por parte de la Pandilla hizo un doble Roberto de la Rosa que hoy los tiene con vida en este certamen.

Pronóstico SI Fútbol

Pareciera que los pronósticos irán tal cual y están casi escritos y es que en las últimas semanas los Rayados han tenido mala suerte en cuanto a lesiones, por lo que tienen un plantel bastante parco para enfrentar un duelo de esta envergadura y será así que la Máquina Celeste se pueda llevar el boleto a la siguiente instancia por un marcador de dos o más goles de diferencia.

Cruz Azul 2-0 Monterrey

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Monterrey?

Ciudad : Puebla, Puebla

: Puebla, Puebla Estadio : Cuauhtémoc

: Cuauhtémoc Fecha : martes 17 de marzo

: martes 17 de marzo Hora: 23:00 EE.UU (Este), 21:00 MEX, 04:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre Cruz Azul y Monterrey (últimos cinco partidos)

Cruz Azul : 4

: 4 Empate : 1

: 1 Monterrey: 0

Último partido entre ambos: 10/03/2025 - Monterrey 2-3 Cruz Azul Octavos de Final ida Concachampions

Últimos 5 partidos

Cruz Azul Monterrey Pumas 2-2 Cruz Azul

14/03/2026 Juárez 2-2 Monterrey

15/03/2026 Monterrey 2-3 Cruz Azul

10/03/2026 Monterrey 2-3 Cruz Azul

10/03/2026 Cruz Azul 3-0 San Luis

07/03/2026 Tigres 0-1 Monterrey

07/03/2026 Santos 1-2 Cruz Azul

03/03/2026 Monterrey 4-0 Querétaro

04/03/2026 Monterrey 0-2 Cruz Azul

28/02/2026 Monterrey 0-2 Cruz Azul

28/02/2026

¿Cómo ver el Cruz Azul vs Monterrey por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Fox Sports 1 y TUDN México Fox One España Sin transmisión

Últimas noticias de Cruz Azul

Mientras en diversos medios de comunicación se ha afirmado que Kevin Mier podría volver a las canchas en esta instancia de la CONCACAF Champions Cup, Nicolás Larcamón dejó muy en claro que si bien el colombiano está cerca de volver, no pretenden cortar una inercia que ya tienen para abrirle paso a este hombre sobre Andrés Gudiño.

Kevin es parte de la planeación de su vuelta a las canchas, valorarlo sobre todo el último partido antes del receso y el amistoso que tenemos previsto para el receso, hasta el momento seguimos considerando a Gudiño como el arquero que va a afrontar el partido de Vuelta para el juego de mañana Nicolás Larcamón

Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Posible alineación de Cruz Azul contra Monterrey (5-4-1): Andrés Gudiño; Omar Campos, Erik Lira, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi; José Paradela, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez; Nicolás Ibáñez

Últimas noticias de Monterrey

Para mala fortuna de los Rayados del Monterrey, en el partido frente a Juárez, Iker Fimbres salió por lesión, razón por la cual después del encuentro se le hicieron exámenes médicos y se confirmó que no podrá estar disponible para este encuentro de vida o muerte en el certamen de la CONCACAF.

Si bien no se dieron mayores detalles en cuanto al tiempo que estará fuera de las canchas, se especula que serán entre dos y tres semanas en las que el mediocampista de la Pandilla no verá actividad, por lo que de caer contra la Máquina, no podrá participar más en este campeonato.

Iker Fimbres presenta una lesión de grado 2 en la sindesmosis del tobillo derecho, además de un edema óseo y otras lesiones menores asociadas en dicha articulación. Comunicado Rayados del Monterrey

Posible alineación de Monterrey contra Cruz Azul (4-4-2): Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Victor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Luca Orellano, Jorge Rodríguez, Allen Rojas, Lucas Ocampos; Jesús Corona, Uros Djurdjevic.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX