Cruz Azul vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones
Por tercera ocasión en el año el Cruz Azul y el Monterrey se verán las caras, en esta ocasión en la vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup, partido que se llevará a cabo este martes 17 de marzo en el Estadio Cuauhtémoc y en el que los ahora locales llegan con ventaja tras el primer encuentro de esta llave.
La situación no es nada afable para los regiomontanos y es que tienen ya cinco partidos sin sacarle un triunfo a los celestes en ninguna competencia, acumulando tres derrotas consecutivas. Además, también tienen dos encuentros como visitantes sin triunfo, siendo la última victoria la que gestaron en las semifinales del Clausura 2024.
La ida terminó en favor de la Máquina Celeste por un marcador de tres goles a dos, ahí marcaron Erik Lira, Gonzalo Piovi y Nicolás Ibáñez para la causa cementera, mientras que por parte de la Pandilla hizo un doble Roberto de la Rosa que hoy los tiene con vida en este certamen.
Pronóstico SI Fútbol
Pareciera que los pronósticos irán tal cual y están casi escritos y es que en las últimas semanas los Rayados han tenido mala suerte en cuanto a lesiones, por lo que tienen un plantel bastante parco para enfrentar un duelo de esta envergadura y será así que la Máquina Celeste se pueda llevar el boleto a la siguiente instancia por un marcador de dos o más goles de diferencia.
Cruz Azul 2-0 Monterrey
¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Monterrey?
- Ciudad: Puebla, Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Fecha: martes 17 de marzo
- Hora: 23:00 EE.UU (Este), 21:00 MEX, 04:00 ESP
Historial de enfrentamientos directos entre Cruz Azul y Monterrey (últimos cinco partidos)
- Cruz Azul: 4
- Empate: 1
- Monterrey: 0
- Último partido entre ambos: 10/03/2025 - Monterrey 2-3 Cruz Azul Octavos de Final ida Concachampions
Últimos 5 partidos
Cruz Azul
Monterrey
Pumas 2-2 Cruz Azul
Juárez 2-2 Monterrey
Monterrey 2-3 Cruz Azul
Monterrey 2-3 Cruz Azul
Cruz Azul 3-0 San Luis
Tigres 0-1 Monterrey
Santos 1-2 Cruz Azul
Monterrey 4-0 Querétaro
Monterrey 0-2 Cruz Azul
Monterrey 0-2 Cruz Azul
¿Cómo ver el Cruz Azul vs Monterrey por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
Fox Sports 1 y TUDN
México
Fox One
España
Sin transmisión
Últimas noticias de Cruz Azul
Mientras en diversos medios de comunicación se ha afirmado que Kevin Mier podría volver a las canchas en esta instancia de la CONCACAF Champions Cup, Nicolás Larcamón dejó muy en claro que si bien el colombiano está cerca de volver, no pretenden cortar una inercia que ya tienen para abrirle paso a este hombre sobre Andrés Gudiño.
Kevin es parte de la planeación de su vuelta a las canchas, valorarlo sobre todo el último partido antes del receso y el amistoso que tenemos previsto para el receso, hasta el momento seguimos considerando a Gudiño como el arquero que va a afrontar el partido de Vuelta para el juego de mañanaNicolás Larcamón
Posible alineación de Cruz Azul contra Monterrey (5-4-1): Andrés Gudiño; Omar Campos, Erik Lira, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi; José Paradela, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez; Nicolás Ibáñez
Últimas noticias de Monterrey
Para mala fortuna de los Rayados del Monterrey, en el partido frente a Juárez, Iker Fimbres salió por lesión, razón por la cual después del encuentro se le hicieron exámenes médicos y se confirmó que no podrá estar disponible para este encuentro de vida o muerte en el certamen de la CONCACAF.
Si bien no se dieron mayores detalles en cuanto al tiempo que estará fuera de las canchas, se especula que serán entre dos y tres semanas en las que el mediocampista de la Pandilla no verá actividad, por lo que de caer contra la Máquina, no podrá participar más en este campeonato.
Iker Fimbres presenta una lesión de grado 2 en la sindesmosis del tobillo derecho, además de un edema óseo y otras lesiones menores asociadas en dicha articulación.Comunicado Rayados del Monterrey
Posible alineación de Monterrey contra Cruz Azul (4-4-2): Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Victor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Luca Orellano, Jorge Rodríguez, Allen Rojas, Lucas Ocampos; Jesús Corona, Uros Djurdjevic.
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Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.