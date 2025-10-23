Cruz Azul vs Monterrey: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 15 del Apertura 2025 nos regala un enfrentamiento de poder a poder en la parte alta de la tabla. El Cruz Azul, que se mantiene en los primeros cuatro lugares, recibirá en el Estadio Olímpico Universitario a los Rayados de Monterrey, en un duelo directo por la antesala del liderato.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido de la Liga MX que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cruz Azul vs Monterrey?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Horario : 23:05 (hora de EE.UU.), 21:05 horas (México), 05:05 horas del domingo (España)

: 23:05 (hora de EE.UU.), 21:05 horas (México), 05:05 horas del domingo (España) Estadio: Estadio Olímpico Universitario (CU)

Necaxa v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Cruz Azul vs Monterrey en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN, Univision Fubo, VIX México Canal 5, TUDN VIX

Últimos cinco partidos de Cruz Azul

Rival Resultado Competición Necaxa 1-1 E Liga MX América 2-1 V Liga MX Tigres 1-1 E Liga MX Tijuana 0-2 D Liga MX Querétaro 2-2 E Liga MX

Últimos cinco partidos de Monterrey

Rival Resultado Competición Juárez FC 4-2 V Liga MX Pumas 1-1 E Liga MX Tijuana 2-2 E Liga MX Santos 1-0 V Liga MX Toluca 2-6 D Liga MX

FBL-MEX-MONTERREY-JUAREZ | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Últimas noticias de Cruz Azul

La Máquina, dirigida por Nicolás Larcamón, llega a este duelo en la cuarta posición de la tabla con 29 puntos.

El equipo viene de un empate 1-1 a mitad de semana en su visita al Necaxa, pero su última gran actuación fue la victoria en el Clásico Joven ante el América. Un triunfo en casa es vital para asegurar su clasificación directa a la Liguilla.

Últimas noticias de Monterrey

Los Rayados, bajo el mando de Domènec Torrent, se encuentran en el tercer lugar general con 30 puntos, solo uno por encima de su rival.

El equipo regiomontano llega con la moral en alto tras golear 4-2 al Juárez FC en la jornada de media semana, demostrando su poderío ofensivo. Una victoria en la capital los pondría muy cerca del liderato.

Cruz Azul v Monterrey - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Posibles alineaciones

Cruz Azul

Portero : Kevin Mier

: Kevin Mier Defensas : Jorge Sánchez, Jorge Luis Rodarte, Erik Lira, Jesus Orozco, Rodolfo Rotondi

: Jorge Sánchez, Jorge Luis Rodarte, Erik Lira, Jesus Orozco, Rodolfo Rotondi Centrocampistas : Jose Paradela, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Luka Romero

: Jose Paradela, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Luka Romero Delantero: Gabriel Fernández.

Monterrey

Portero: Santiago Mele

Defensas: Gerardo Arteaga, Victor Guzman, Sergio Ramos, Stefan Medina

Centrocampistas: Iker Fimbres, Óliver Torres

Delanteros: Tecatito Corona, Sergio Canales, Lucas Ocampos, Germán Berterame.

Pronóstico SI

Este es, sin duda, el partido más atractivo de la jornada. Se enfrentan dos de las mejores plantillas de la Liga MX. Cruz Azul ha sido muy fuerte en casa, pero Monterrey tiene uno de los ataques más temibles del torneo. Se espera un partido de ida y vuelta, muy táctico, que podría definirse por la calidad individual.

Cruz Azul 2-2 Monterrey

