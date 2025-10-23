Cruz Azul vs Monterrey: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 15 del Apertura 2025 nos regala un enfrentamiento de poder a poder en la parte alta de la tabla. El Cruz Azul, que se mantiene en los primeros cuatro lugares, recibirá en el Estadio Olímpico Universitario a los Rayados de Monterrey, en un duelo directo por la antesala del liderato.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido de la Liga MX que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cruz Azul vs Monterrey?
- Ciudad: Ciudad de México
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Horario: 23:05 (hora de EE.UU.), 21:05 horas (México), 05:05 horas del domingo (España)
- Estadio: Estadio Olímpico Universitario (CU)
¿Cómo se podrá ver el Cruz Azul vs Monterrey en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN, Univision
Fubo, VIX
México
Canal 5, TUDN
VIX
Últimos cinco partidos de Cruz Azul
Rival
Resultado
Competición
Necaxa
1-1 E
Liga MX
América
2-1 V
Liga MX
Tigres
1-1 E
Liga MX
Tijuana
0-2 D
Liga MX
Querétaro
2-2 E
Liga MX
Últimos cinco partidos de Monterrey
Rival
Resultado
Competición
Juárez FC
4-2 V
Liga MX
Pumas
1-1 E
Liga MX
Tijuana
2-2 E
Liga MX
Santos
1-0 V
Liga MX
Toluca
2-6 D
Liga MX
Últimas noticias de Cruz Azul
La Máquina, dirigida por Nicolás Larcamón, llega a este duelo en la cuarta posición de la tabla con 29 puntos.
El equipo viene de un empate 1-1 a mitad de semana en su visita al Necaxa, pero su última gran actuación fue la victoria en el Clásico Joven ante el América. Un triunfo en casa es vital para asegurar su clasificación directa a la Liguilla.
Últimas noticias de Monterrey
Los Rayados, bajo el mando de Domènec Torrent, se encuentran en el tercer lugar general con 30 puntos, solo uno por encima de su rival.
El equipo regiomontano llega con la moral en alto tras golear 4-2 al Juárez FC en la jornada de media semana, demostrando su poderío ofensivo. Una victoria en la capital los pondría muy cerca del liderato.
Posibles alineaciones
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Jorge Sánchez, Jorge Luis Rodarte, Erik Lira, Jesus Orozco, Rodolfo Rotondi
- Centrocampistas: Jose Paradela, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Luka Romero
- Delantero: Gabriel Fernández.
Monterrey
- Portero: Santiago Mele
- Defensas: Gerardo Arteaga, Victor Guzman, Sergio Ramos, Stefan Medina
- Centrocampistas: Iker Fimbres, Óliver Torres
- Delanteros: Tecatito Corona, Sergio Canales, Lucas Ocampos, Germán Berterame.
Pronóstico SI
Este es, sin duda, el partido más atractivo de la jornada. Se enfrentan dos de las mejores plantillas de la Liga MX. Cruz Azul ha sido muy fuerte en casa, pero Monterrey tiene uno de los ataques más temibles del torneo. Se espera un partido de ida y vuelta, muy táctico, que podría definirse por la calidad individual.
Cruz Azul 2-2 Monterrey
