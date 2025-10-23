Sports Illustrated Fútbol

Cruz Azul vs Monterrey: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Máquina busca blindar su lugar en la Liguilla ante unos Rayados que quieren asaltar la cima de la tabla
La Jornada 15 del Apertura 2025 nos regala un enfrentamiento de poder a poder en la parte alta de la tabla. El Cruz Azul, que se mantiene en los primeros cuatro lugares, recibirá en el Estadio Olímpico Universitario a los Rayados de Monterrey, en un duelo directo por la antesala del liderato.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido de la Liga MX que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cruz Azul vs Monterrey?

  • Ciudad: Ciudad de México
  • Fecha: sábado 25 de octubre
  • Horario: 23:05 (hora de EE.UU.), 21:05 horas (México), 05:05 horas del domingo (España)
  • Estadio: Estadio Olímpico Universitario (CU)
¿Cómo se podrá ver el Cruz Azul vs Monterrey en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN, Univision

Fubo, VIX

México

Canal 5, TUDN

VIX

Últimos cinco partidos de Cruz Azul

Rival

Resultado

Competición

Necaxa

1-1 E

Liga MX

América

2-1 V

Liga MX

Tigres

1-1 E

Liga MX

Tijuana

0-2 D

Liga MX

Querétaro

2-2 E

Liga MX

Últimos cinco partidos de Monterrey

Rival

Resultado

Competición

Juárez FC

4-2 V

Liga MX

Pumas

1-1 E

Liga MX

Tijuana

2-2 E

Liga MX

Santos

1-0 V

Liga MX

Toluca

2-6 D

Liga MX

Últimas noticias de Cruz Azul

La Máquina, dirigida por Nicolás Larcamón, llega a este duelo en la cuarta posición de la tabla con 29 puntos.

El equipo viene de un empate 1-1 a mitad de semana en su visita al Necaxa, pero su última gran actuación fue la victoria en el Clásico Joven ante el América. Un triunfo en casa es vital para asegurar su clasificación directa a la Liguilla.

Últimas noticias de Monterrey

Los Rayados, bajo el mando de Domènec Torrent, se encuentran en el tercer lugar general con 30 puntos, solo uno por encima de su rival.

El equipo regiomontano llega con la moral en alto tras golear 4-2 al Juárez FC en la jornada de media semana, demostrando su poderío ofensivo. Una victoria en la capital los pondría muy cerca del liderato.

Posibles alineaciones

Cruz Azul

  • Portero: Kevin Mier
  • Defensas: Jorge Sánchez, Jorge Luis Rodarte, Erik Lira, Jesus Orozco, Rodolfo Rotondi
  • Centrocampistas: Jose Paradela, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Luka Romero
  • Delantero: Gabriel Fernández.

Monterrey

  • Portero: Santiago Mele
  • Defensas: Gerardo Arteaga, Victor Guzman, Sergio Ramos, Stefan Medina
  • Centrocampistas: Iker Fimbres, Óliver Torres
  • Delanteros: Tecatito Corona, Sergio Canales, Lucas Ocampos, Germán Berterame.

Pronóstico SI

Este es, sin duda, el partido más atractivo de la jornada. Se enfrentan dos de las mejores plantillas de la Liga MX. Cruz Azul ha sido muy fuerte en casa, pero Monterrey tiene uno de los ataques más temibles del torneo. Se espera un partido de ida y vuelta, muy táctico, que podría definirse por la calidad individual.

Cruz Azul 2-2 Monterrey

