Cruz Azul vs Pachuca: previa, predicciones y alineaciones

Se reactivan las acciones en el Clausura 2026 de la Liga MX tras los amistosos de la Fecha FIFA y con esto llega el partido entre el Cruz Azul y el Pachuca en la Jornada 13, encuentro que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc este sábado 3 de abril,

Los cementeros, quienes fungirán como locales, llegan en la segunda plaza del certamen liguero luego de empatar en tres ocasiones consecutivas contra Pumas, Monterrey y Mazatlán, mientras que los Tuzos viven una situación similar, ya que igualaron a un tanto contra Atlético de San Luis y Toluca.

Si bien el presente de estos equipos es un tanto similar, cabe destacar que han pasado tres partidos sin que los hidalguenses puedan derrotar a los celestes en cualquier localidad, siendo el 13 de enero del 2024 la última ocasión en la que pudieron arrebatarle tres puntos.

⚽️ NUESTRO PRÓXIMO PARTIDO ⚽️



🆚 Pachuca

📆 Sábado 4 de abril

⏰ 19:00

🏟️ Cuauhtémoc #AzulDePorVida pic.twitter.com/uSuBH6PXRL — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 30, 2026

Pronóstico SI Fútbol

Aunque los Tuzos no han tenido unas últimas jornadas del todo favorecedoras, se encuentran en la quinta posición del Clausura 2026 y es así que este encuentro no será del todo afable para la Máquina Celeste, quien probablemente gane el duelo, pero no de la forma más cómoda posible, en toda caso lo harán por un tanto pero recibiendo uno más.

Cruz Azul 2-1 Pachuca

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Pachuca?

Ciudad : Puebla, México

: Puebla, México Estadio : Cuauhtémoc

: Cuauhtémoc Fecha : Sábado 4 de abril

: Sábado 4 de abril Hora : 21:00 EE.UU (Este), 19:00MEX, 03:00 ESP

: 21:00 EE.UU (Este), 19:00MEX, 03:00 ESP Árbitro:

Historial de enfrentamientos directos entre Cruz Azul y Pachuca (últimos cinco partidos)

Cruz Azul : 3

: 3 Empate : 0

: 0 Pachuca: 2

Último partido entre ambos: 13/11/2025 - Pachuca 0-1 Cruz Azul Jornada 8 Apertura 2025 Liga MX

Últimos 5 partidos

Cruz Azul Pachuca Cruz Azul 3-0 Atlético Nacional

25/03/2026 Pachuca 1-1 Toluca

22/03/2026 Mazatlán 1-1 Cruz Azul

20/03/2026 San Luis 1-1 Pachuca

14/03/2026 Cruz Azul 1-1 Monterrey

17/03/2026 Pachuca 2-1 Puebla

07/03/2026 Pumas 2-2 Cruz Azul

14/03/2026 Pachuca 2-1 Necaxa

03/03/2026 Monterrey 2-3 Cruz Azul

10/03/2026 Mazatlán 1-0 Pachuca

27/02/2026

¿Cómo ver el Cruz Azul vs Pachuca por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos TUDN USA, Univision, Vix+ y fuboTV México Canal 5, TUDN y VIX+ España Sin transmisión

Últimas noticias de Cruz Azul

En las últimas horas ha sonado mucho el regreso de Luis Chávez al futbol mexicano y para esto se necesita desembolsar una buena cantidad de dólares, de hecho en Transfermarkt el jugador de la Liga de Rusia está tasado en 7 millones de euros, mismos que el club cementero tendría que pagar para tenerlo en sus filas.

De hecho, el mediocampista mexicano volvió a la actividad en un partido amistosos del Dynamo contra el Tver de la segunda división de aquel país, esto luego de estar fuera de actividad desde el pasado julio del 2025 cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior.

Posible alineación de Cruz Azul contra Pachuca (5-4-1): Kevin Mier; Jorge Rodarte, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Carlos Rotondi, Jeremy Márquez, José Paradela, Carlos Rodríguez; Nicolás Ibáñez

Últimas noticias de Pachuca

En los últimos años los Tuzos del Pachuca han sido un equipo al cual diversos equipos han volteado a ver para la compra de jugadores, siendo uno de ellos las Chivas de Guadalajara, quienes ya han puesto la mira sobre Elías Montiel, futbolista de apenas 20 años pero que para el cuerpo técnico rojiblanco sería una pieza angular en su accionar.

Ante esto, la directiva hidalguense ya puso una cláusula por demás importante y es que acorde a Transfermarkt el valor de este hombre es de 5 millones de dólares, pero los Tuzos han puesto una cláusula en la que su salida rondaría los 20 mdd, esto acorde a información revelada por diversos medios locales.

Pachuca v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Posible alineación de Pachuca contra Cruz Azul (4-4-2): Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian García; Kenedy, Víctor Guzmán, Christian Rivera, Oussama Idrissi; Alexéi Domínguez, Salomón Rondón