Cruz Azul vs Tigres: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Quedaron definidas los semifinales del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX. El Toluca busca refrendar su corona, pero todavía hay otros tres que intentarán evitar que consiga su cometido a toda costa: Tigres, Cruz Azul y Monterrey. Una de las llaves enfrenta a La Máquina con la U de Nuevo León, iniciando el primer choque en el Olímpico Universitario, este miércoles 3 de diciembre.

El equipo celeste, tercero de la tabla general, logró llegar hasta las semifinales tras eliminar 3-2 global a Chivas en un duelo dramático, donde comenzaron perdiendo. En el Estadio Akron no hubo tantos, pero en Ciudad Universitaria hubo muchas emociones. El mexicoamericano Cade Cowell abrió el camino para los rojiblancos, pero inmediatamente el uruguayo Gabriel ‘Toro’ Fernández igualó la pizarra. Después, Bryan González volvió a poner adelante al Guadalajara, mas Jeremy Márquez y Carlos Rodríguez pusieron las cifras definitivas, agradeciendo que en el último minuto, Javier Hernández falló un penal de forma increíble.



Por otro lado, los regios lograron un increíble regreso en el Volcán. Después de perder 3-0 ante Xolos, los felinos se repusieron al vapulear 5-0 y hasta pudieron ser más de no ser por el guardameta Toño Rodríguez. El argentino Juan Brunetta convirtió un doblete, aparte los otros goles vinieron de parte del también argentino Nico Ibáñez, Ozziel Herrera y Juan Pablo Vigón. De este modo, el técnico argentino Guido Pizarro está cada vez más cerca de lograr su anhelo, erigirse campeón de liga desde el banquillo, tal como lo hizo siendo futbolista.

Durante la fase regular, los dos equipos igualaron 1-1 en el Estadio Universitario. Brunetta puso arriba a los locales, pero en el tiempo añadido, Ángel Sepúlveda convirtió desde el manchón penal. Previamente, hubo dos empates (1-1 y 1-1) y un triunfo por bando (1-0 y 2-1).



Aquí están los detalles sobre el encuentro:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cruz Azul vs Tigres?

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Fecha: miércoles, 3 de diciembre

Horario: (por definir)

¿Dónde se podrá ver el Cruz Azul vs Tigres por TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Univisión, UniMás, TUDN ViX Premium México TUDN ViX Premium España Sin transmisión ViX Premium

Últimos cinco partidos de Cruz Azul

Rival Resultado Competición Chivas 3-2 G Cuartos Vuelta Liguilla MX Chivas 0-0 E Cuartos Ida Liguilla MX Pumas 2-3 P Liga MX Puebla 0-3 G Liga MX Monterrey 2-0 G Liga MX

Últimos cinco partidos de Tigres

Rival Resultado Competición Xolos 5-0 G Cuartos Vuelta Liguilla MX Xolos 3-0 P Cuartos Ida Liguilla MX San Luis 3-1 G Liga MX Monterrey 1-1 E Liga MX Xolos 2-0 G Liga MX

Últimas noticias de Cruz Azul

Tras conseguir el pase a las semis, el técnico argentino Nicolás Larcamón mostró su molestia siendo autocrítico, ya que hubo desconcentraciones, aunque al final, se dijo orgulloso por sus dirigidos.



“En el primer tiempo nos metimos solitos en un quilombo. Fue realmente muy malo: mucha desconcentración y mal manejo de lo que pedía el partido. Es una serie así, un lapso de desatención te puede costar todo. En el segundo tiempo afloró una respuesta volitiva, emocional y futbolística. Encontramos soluciones a un problema que nosotros mismos generamos y lo ganamos con autoridad”, comentó.



Por otro lado, el sudamericano dio su opinión sobre su siguiente contrincante, Tigres, sabiendo que la situación será diferente desde lo táctico.



“Con Tigres la tónica será muy diferente. Ellos tienen una jerarquía muy importante en su ataque. Necesitamos ser un equipo proactivo, que intencione pegar primero. No podemos volver a depender sólo de la reacción. La realidad que pusimos la serie en juego, en riesgo, por lo mal que iniciamos el partido, acumulamos muchos errores que nos terminaron poniendo el partido cuesta arriba, y eso a estos niveles no nos puede pasar. Hoy terminamos de eliminar a uno de los mejores equipos que cerró el campeonato, si no el mejor, y nos alcanzó para clasificar, pero no podemos depender de una respuesta”, complementó.

Últimas noticias de Tigres

En conferencia de prensa, Guido Pizarro se mostró contento por la hazaña de sus pupilos, además reconoció que fue de suma importancia el apoyo de la afición.



“Lo primero fue darle vuelta a la página lo más rápido posible. Internamente todos confiábamos en que íbamos a dar vuelta a la serie. La sensación que tengo es de alegría por el plantel, jugaron chicos que no lo venían haciendo y lo hicieron muy bien. Eso habla un poco del compromiso, todos están con el objetivo de ayudar al equipo y de sentirse parte y eso”, dijo El Conde.



“La gente hoy jugó para nosotros… Cuando la gente se siente identificada con el equipo, eso es una fuerza muy importante”, agregó.



Antes de conocer a su rival de la llave, el argentino había mencionado: “Son dos grandes rivales, Monterrey ya logró su resultado, hay que esperar el resultado de Cruz Azul, pero entendiendo que vamos a enfrentar a grandes rivales”.

POSIBLES ALINEACIONES

Cruz Azul (3-4-2-1)

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi

Mediocampistas: Carlos Rotondi, Lorenzo Faravelli, Jeremy Márquez, Nacho Rivero

Delanteros: Charly Rodríguez, José Paradela, ‘Toro’ Fernández

Suplentes: Emmanuel Ochoa, Chiquete Orozco, Jorge Sánchez, Omar Campos, Jorge Rodarte, Ángel Sepúlveda, Mateusz Bogusz, Amaury Morales, Amaury García, Luka Romero, Mateo Levy

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Tigres (4-4-2)

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Juan Purata, Rómulo Zwarg, Marco Farfán, Jesús Garza

Mediocampistas: Juan Brunetta, Ángel Correa, Nando Gorriarán, Diego Laínez

Delanteros: André-Pierre Gignac, André-Pierre Gignac

Suplentes: Jesús Angulo, Javier Aquino, Juan Vigón, Felipe Rodríguez, Ozziel Herrera, Uriel Antuna, Nico Ibáñez, ‘Gacelo’ López, Diego Sánchez, Marcelo Flores, Joaquim Pereira

Tigres UANL v Tijuana - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Pronóstico SI

Esto pinta para ser un duelo parejo, ya que los dos equipos tienen plantillas muy fuertes, pero si Tigres sale a atacar justo como lo hizo en la vuelta frente a Tijuana, muy posiblemente no tenga que sufrir para venir de atrás como en los cuartos de final. A Cruz Azul le hace daño que no le den la posesión, si los regios le quitan la pelota van a sufrir, por eso deberán salir desde el arranque a jugarse todo o podrían pagarlo caro en el Volcán.

Cruz Azul 1-2 Tigres

