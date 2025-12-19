Cruz Azul ya conoce a su primer refuerzo de invierno

Cruz Azul ya tiene definido a su primer refuerzo para el mercado de invierno, aunque no llegará desde otro club ni implicará negociaciones externas. Se trata de Andrés Montaño, mediocampista mexicano que estuvo ausente todo el torneo anterior debido a una grave lesión de ligamentos que frenó su progresión.

El cuerpo técnico encabezado por Nicolás Larcamón considera el regreso de Montaño como una incorporación estratégica. Tras varios meses de rehabilitación, el jugador se encuentra en la etapa final de su recuperación y ya trabaja con la mira puesta en integrarse plenamente a la dinámica competitiva del primer equipo.

La lesión que marginó a Montaño fue un golpe duro tanto para el futbolista como para el club. Su ausencia obligó a Cruz Azul a reajustar piezas en el mediocampo, una zona que sufrió altibajos durante el torneo y que ahora podría fortalecerse con un elemento que ya conoce la institución.

Larcamón valora especialmente el perfil futbolístico de Montaño. Su capacidad para desempeñarse como interior o mediapunta encaja con la idea de juego que el técnico argentino busca consolidar, basada en movilidad, lectura entre líneas y agresividad ofensiva desde la segunda línea del mediocampo.

Desde La Noria existe optimismo respecto al impacto que pueda tener su regreso. El club entiende que, sin necesidad de invertir en el mercado, recuperar a un futbolista con estas características representa una ventaja competitiva, sobre todo considerando el contexto económico y las prioridades deportivas del proyecto actual.

El proceso de recuperación ha sido largo y cuidadosamente monitoreado. Cruz Azul no ha querido acelerar plazos y ha priorizado que Montaño regrese en plenitud física, consciente de que una recaída podría comprometer no sólo el próximo torneo, sino también el desarrollo de su carrera.

Para el jugador, este retorno representa una oportunidad clave. Después de un semestre completo fuera de las canchas, Montaño buscará ganarse un lugar y demostrar que puede ser una pieza confiable dentro de un plantel que aspira a competir en lo más alto del fútbol mexicano.

