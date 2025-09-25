Crystal Palace vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La jornada 6 de la Premier League nos trae un choque de alta intensidad entre Crystal Palace y Liverpool, con un trasfondo especial. Hace unos meses, los londinenses sorprendieron al mundo al vencer a los Reds en la Community Shield, un triunfo que todavía escuece en Anfield y que otorga al partido un aroma de revancha.
A continuación, la previa con toda la información de este encuentro del campeonato inglés.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Crystal Palace vs Liverpool?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: sábado 27 de septiembre
Horario: 10:00hs (US), 8:00hs (MX) 16:00hs (ESP), 11:00hs (ARG),
Estadio: Selhurst Park
¿Cómo se podrá ver el Crystal Palace vs Liverpool en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming online
Estados Unidos
Peacock
SiriusXM FC
México
TNT Sports
TNT
España
DAZN Spain
DAZN Spain
Últimos 5 partidos del Crystal Palace
Rival
Resultados
Competición
West Ham
1-2 V
Premier League
Milwall
1-1 E
EFL Cup
Sunderland
0-0 E
Premier League
Aston Villa
0-3 V
Aston Villa
Fredrikstad
0-0 E
Conference League
Últimos 5 partidos del Liverpool
Rival
Resultados
Competición
Southampton
2-1 V
EFL Cup
Everton
2-1 V
Premier League
Atlético de Madrid
3-2 V
Champions League
Burnley
0-1 V
Premier League
Arsenal
1-0 V
Premier League
Últimas noticias del Crystal Palace
El equipo dirigido por Oliver Glasner vive un arranque ilusionante, con un bloque sólido y competitivo que ha sabido trasladar la confianza ganada en la Community Shield a la liga. Su defensa ordenada y la capacidad de golpear en transiciones rápidas siguen siendo sus principales armas.
Últimas noticias del Liverpool
Los de Arne Slot llegan al encuentro con la obligación de reivindicarse. Tras un inicio de Premier en el que han mostrado un juego atractivo pero irregular en resultados, el reto será dar un golpe de autoridad fuera de casa. Isak, Ekitike y Mohamed Salah siguen siendo las principales referencias ofensivas, mientras que Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai aportan equilibrio en el mediocampo. El recuerdo de la derrota en la Community Shield es un incentivo extra para demostrar que este Liverpool sigue aspirando a todo.
Posibles alineaciones
Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Wharton, Hughes,Muñoz, Mitchell, Kamada, Pino y Mateta
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson, MacAllister, Gravenberch, Wirtz, Gakpo, Salah, Isak
Pronóstico SI
Se espera un partido vibrante, con un Palace confiado en repetir la gesta y un Liverpool con sed de revancha. Los londinenses son fuertes en Selhurst Park, pero la necesidad de los Reds de sumar y mostrar jerarquía podría imponerse.
