Crystal Palace vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La jornada 6 de la Premier League nos trae un choque de alta intensidad entre Crystal Palace y Liverpool, con un trasfondo especial. Hace unos meses, los londinenses sorprendieron al mundo al vencer a los Reds en la Community Shield, un triunfo que todavía escuece en Anfield y que otorga al partido un aroma de revancha.

A continuación, la previa con toda la información de este encuentro del campeonato inglés.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Crystal Palace vs Liverpool?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: sábado 27 de septiembre

Horario: 10:00hs (US), 8:00hs (MX) 16:00hs (ESP), 11:00hs (ARG),

Estadio: Selhurst Park

¿Cómo se podrá ver el Crystal Palace vs Liverpool en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming online Estados Unidos Peacock SiriusXM FC México TNT Sports TNT España DAZN Spain DAZN Spain

Últimos 5 partidos del Crystal Palace

Rival Resultados Competición West Ham 1-2 V Premier League Milwall 1-1 E EFL Cup Sunderland 0-0 E Premier League Aston Villa 0-3 V Aston Villa Fredrikstad 0-0 E Conference League

Últimos 5 partidos del Liverpool

Rival Resultados Competición Southampton 2-1 V EFL Cup Everton 2-1 V Premier League Atlético de Madrid 3-2 V Champions League Burnley 0-1 V Premier League Arsenal 1-0 V Premier League

Últimas noticias del Crystal Palace

West Ham United v Crystal Palace - Premier League | MB Media/GettyImages

El equipo dirigido por Oliver Glasner vive un arranque ilusionante, con un bloque sólido y competitivo que ha sabido trasladar la confianza ganada en la Community Shield a la liga. Su defensa ordenada y la capacidad de golpear en transiciones rápidas siguen siendo sus principales armas.

Últimas noticias del Liverpool

Liverpool v Southampton - Carabao Cup Third Round | Jan Kruger/GettyImages

Los de Arne Slot llegan al encuentro con la obligación de reivindicarse. Tras un inicio de Premier en el que han mostrado un juego atractivo pero irregular en resultados, el reto será dar un golpe de autoridad fuera de casa. Isak, Ekitike y Mohamed Salah siguen siendo las principales referencias ofensivas, mientras que Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai aportan equilibrio en el mediocampo. El recuerdo de la derrota en la Community Shield es un incentivo extra para demostrar que este Liverpool sigue aspirando a todo.

Posibles alineaciones

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Wharton, Hughes,Muñoz, Mitchell, Kamada, Pino y Mateta

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson, MacAllister, Gravenberch, Wirtz, Gakpo, Salah, Isak

Pronóstico SI

Se espera un partido vibrante, con un Palace confiado en repetir la gesta y un Liverpool con sed de revancha. Los londinenses son fuertes en Selhurst Park, pero la necesidad de los Reds de sumar y mostrar jerarquía podría imponerse.

