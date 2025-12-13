Crystal Palace vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 16 de la Premier League nos regala un choque vibrante en Selhurst Park este domingo por la mañana.
El Manchester City de Pep Guardiola visita Londres en un momento dulce, acumulando cuatro victorias consecutivas en todas las competencias y pisándole los talones al Arsenal en la cima de la tabla.
Por su parte, el Crystal Palace de Oliver Glasner busca hacer valer su localía tras una cómoda victoria europea a mitad de semana y quieren seguir sorprendiendo en la parte alta de la tabla.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Crystal Palace vs Manchester City?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Fecha: domingo 14 de diciembre
- Horario: 09:00 (hora de EE.UU. ET), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España)
- Estadio: Selhurst Park
¿Cómo se podrá ver el Crystal Palace vs Manchester City en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
NBC SN
Peacock, SiriusXM
México
-
FOX One
España
DAZN 1,
DAZN , Movistar+
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Crystal Palace
Rival
Resultado
Competición
Shelbourne
3-0 V
Conference League
Fulham
2-1 V
Premier League
Manchester United
1-2 D
Premier League
Racing de Estrasburgo
1-2 D
Conference League
Wolves
2-0 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Real Madrid
2-1 V
UEFA Champions League
Sunderland
3-0 V
Premier League
Fulham
5-4 V
Premier League
Leeds United
3-2 V
Premier League
Bayer Leverkusen
0-2 D
UEFA Champions League
Últimas noticias del Crystal Palace
El equipo de Oliver Glasner llega tras un trámite tranquilo en la Conference League, donde vencieron 3-0 al modesto Shelbourne con goles de Christantus Uche, Eddie Nketiah y Yeremy Pino. Sin embargo, el técnico austriaco se mostró crítico con la falta de contundencia, ya que desperdiciaron numerosas oportunidades, un lujo que no podrán darse ante el campeón inglés.
En la Premier, vienen de una importante victoria 2-1 sobre el Fulham y se ubican en la cuarta posición, por lo que en estos momentos son uno de los rivales más complicados para el conjunto de Guardiola.
Últimas noticias del Manchester City
Los Sky Blues viven un momento pletórico. A mitad de semana, lograron una histórica victoria 2-1 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, gracias a un gol del joven Nico O'Reilly y un penal decisivo de Erling Haaland.
En la liga local, suman tres triunfos al hilo (Leeds, Fulham y Sunderland) y se encuentran a solo dos puntos del líder Arsenal. Además, Pep Guardiola está a las puertas de un récord: si el City gana anotando tres o más goles, se convertirá en el tercer técnico en la historia (tras Ferguson y Wenger) en lograrlo en 150 partidos de Premier League.
Posibles alineaciones
Crystal Palace
- Portero: Dean Henderson
- Defensas: Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guéhi
- Carrileros/Mediocampo: Nathaniel Clyne, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell
- Delanteros: Yeremy Pino, Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta.
Manchester City
- Portero: Gianluigi Donnarumma
- Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly
- Centrocampistas: Nicolás González, Tijjani Reijnders, Phil Foden
- Delanteros: Rayan Cherki, Erling Haaland, Jérémy Doku.
Pronóstico SI
El Manchester City llega como una aplanadora ofensiva y con la motivación extra de poder asaltar el liderato si el Arsenal tropieza. Crystal Palace es un equipo peligroso en casa, pero su falta de eficacia frente al arco podría costarles caro ante un rival que no perdona. Se espera que Guardiola consiga su victoria número 150 con goleada incluida.
Crystal Palace 1-3 Manchester City
