Crystal Palace vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 16 de la Premier League nos regala un choque vibrante en Selhurst Park este domingo por la mañana.

El Manchester City de Pep Guardiola visita Londres en un momento dulce, acumulando cuatro victorias consecutivas en todas las competencias y pisándole los talones al Arsenal en la cima de la tabla.

Por su parte, el Crystal Palace de Oliver Glasner busca hacer valer su localía tras una cómoda victoria europea a mitad de semana y quieren seguir sorprendiendo en la parte alta de la tabla.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Crystal Palace vs Manchester City?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Fecha : domingo 14 de diciembre

: domingo 14 de diciembre Horario : 09:00 (hora de EE.UU. ET), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España)

: 09:00 (hora de EE.UU. ET), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España) Estadio: Selhurst Park

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITY | THOMAS COEX/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Crystal Palace vs Manchester City en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos NBC SN Peacock, SiriusXM México - FOX One España DAZN 1, DAZN , Movistar+ Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Crystal Palace

Rival Resultado Competición Shelbourne 3-0 V Conference League Fulham 2-1 V Premier League Manchester United 1-2 D Premier League Racing de Estrasburgo 1-2 D Conference League Wolves 2-0 V Premier League

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Real Madrid 2-1 V UEFA Champions League Sunderland 3-0 V Premier League Fulham 5-4 V Premier League Leeds United 3-2 V Premier League Bayer Leverkusen 0-2 D UEFA Champions League

Shelbourne FC v Crystal Palace FC - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD5 | Sebastian Frej/GettyImages

Últimas noticias del Crystal Palace

El equipo de Oliver Glasner llega tras un trámite tranquilo en la Conference League, donde vencieron 3-0 al modesto Shelbourne con goles de Christantus Uche, Eddie Nketiah y Yeremy Pino. Sin embargo, el técnico austriaco se mostró crítico con la falta de contundencia, ya que desperdiciaron numerosas oportunidades, un lujo que no podrán darse ante el campeón inglés.

En la Premier, vienen de una importante victoria 2-1 sobre el Fulham y se ubican en la cuarta posición, por lo que en estos momentos son uno de los rivales más complicados para el conjunto de Guardiola.

Últimas noticias del Manchester City

Los Sky Blues viven un momento pletórico. A mitad de semana, lograron una histórica victoria 2-1 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, gracias a un gol del joven Nico O'Reilly y un penal decisivo de Erling Haaland.

En la liga local, suman tres triunfos al hilo (Leeds, Fulham y Sunderland) y se encuentran a solo dos puntos del líder Arsenal. Además, Pep Guardiola está a las puertas de un récord: si el City gana anotando tres o más goles, se convertirá en el tercer técnico en la historia (tras Ferguson y Wenger) en lograrlo en 150 partidos de Premier League.

Manchester City FC v Crystal Palace FC - Premier League | Lee Parker - CameraSport/GettyImages

Posibles alineaciones

Crystal Palace

Portero : Dean Henderson

: Dean Henderson Defensas : Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guéhi

: Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guéhi Carrileros / Mediocampo : Nathaniel Clyne, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell

/ : Nathaniel Clyne, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell Delanteros: Yeremy Pino, Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta.

Manchester City

Portero : Gianluigi Donnarumma

: Gianluigi Donnarumma Defensas : Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly

: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly Centrocampistas : Nicolás González, Tijjani Reijnders, Phil Foden

: Nicolás González, Tijjani Reijnders, Phil Foden Delanteros: Rayan Cherki, Erling Haaland, Jérémy Doku.

Pronóstico SI

El Manchester City llega como una aplanadora ofensiva y con la motivación extra de poder asaltar el liderato si el Arsenal tropieza. Crystal Palace es un equipo peligroso en casa, pero su falta de eficacia frente al arco podría costarles caro ante un rival que no perdona. Se espera que Guardiola consiga su victoria número 150 con goleada incluida.

Crystal Palace 1-3 Manchester City