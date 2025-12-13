Sports Illustrated Fútbol

Crystal Palace vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los 'Citizens' llegan con la moral por las nubes tras conquistar el Bernabéu y buscan el liderato de la Premier ante las 'Águilas'.
Carlos García|
Crystal Palace v Manchester City - Emirates FA Cup Final
Crystal Palace v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Visionhaus/GettyImages

La Jornada 16 de la Premier League nos regala un choque vibrante en Selhurst Park este domingo por la mañana.

El Manchester City de Pep Guardiola visita Londres en un momento dulce, acumulando cuatro victorias consecutivas en todas las competencias y pisándole los talones al Arsenal en la cima de la tabla.

Por su parte, el Crystal Palace de Oliver Glasner busca hacer valer su localía tras una cómoda victoria europea a mitad de semana y quieren seguir sorprendiendo en la parte alta de la tabla.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Crystal Palace vs Manchester City?

  • Ciudad: Londres, Inglaterra
  • Fecha: domingo 14 de diciembre
  • Horario: 09:00 (hora de EE.UU. ET), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España)
  • Estadio: Selhurst Park
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITY
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITY | THOMAS COEX/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Crystal Palace vs Manchester City en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

NBC SN

Peacock, SiriusXM

México

-

FOX One

España

DAZN 1,

DAZN , Movistar+

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Crystal Palace

Rival

Resultado

Competición

Shelbourne

3-0 V

Conference League

Fulham

2-1 V

Premier League

Manchester United

1-2 D

Premier League

Racing de Estrasburgo

1-2 D

Conference League

Wolves

2-0 V

Premier League

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival

Resultado

Competición

Real Madrid

2-1 V

UEFA Champions League

Sunderland

3-0 V

Premier League

Fulham

5-4 V

Premier League

Leeds United

3-2 V

Premier League

Bayer Leverkusen

0-2 D

UEFA Champions League

Yeremy Pino
Shelbourne FC v Crystal Palace FC - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD5 | Sebastian Frej/GettyImages

Últimas noticias del Crystal Palace

El equipo de Oliver Glasner llega tras un trámite tranquilo en la Conference League, donde vencieron 3-0 al modesto Shelbourne con goles de Christantus Uche, Eddie Nketiah y Yeremy Pino. Sin embargo, el técnico austriaco se mostró crítico con la falta de contundencia, ya que desperdiciaron numerosas oportunidades, un lujo que no podrán darse ante el campeón inglés.

En la Premier, vienen de una importante victoria 2-1 sobre el Fulham y se ubican en la cuarta posición, por lo que en estos momentos son uno de los rivales más complicados para el conjunto de Guardiola.

Últimas noticias del Manchester City

Los Sky Blues viven un momento pletórico. A mitad de semana, lograron una histórica victoria 2-1 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, gracias a un gol del joven Nico O'Reilly y un penal decisivo de Erling Haaland.

En la liga local, suman tres triunfos al hilo (Leeds, Fulham y Sunderland) y se encuentran a solo dos puntos del líder Arsenal. Además, Pep Guardiola está a las puertas de un récord: si el City gana anotando tres o más goles, se convertirá en el tercer técnico en la historia (tras Ferguson y Wenger) en lograrlo en 150 partidos de Premier League.

Mateo Kovacic, Eberechi Eze
Manchester City FC v Crystal Palace FC - Premier League | Lee Parker - CameraSport/GettyImages

Posibles alineaciones

Crystal Palace

  • Portero: Dean Henderson
  • Defensas: Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guéhi
  • Carrileros/Mediocampo: Nathaniel Clyne, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell
  • Delanteros: Yeremy Pino, Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta.

Manchester City

  • Portero: Gianluigi Donnarumma
  • Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly
  • Centrocampistas: Nicolás González, Tijjani Reijnders, Phil Foden
  • Delanteros: Rayan Cherki, Erling Haaland, Jérémy Doku.

Pronóstico SI

El Manchester City llega como una aplanadora ofensiva y con la motivación extra de poder asaltar el liderato si el Arsenal tropieza. Crystal Palace es un equipo peligroso en casa, pero su falta de eficacia frente al arco podría costarles caro ante un rival que no perdona. Se espera que Guardiola consiga su victoria número 150 con goleada incluida.

Crystal Palace 1-3 Manchester City

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

Home/Futbol