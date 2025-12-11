El elogio de Pep Guardiola a Rodrygo luego de su gran partido ante el Manchester City

El Real Madrid y el Manchester City se vieron las caras el miércoles por la fecha 6 de la Champions League en el estadio Bernabéu. El partido acabó con un triunfo por 2 a 1 para el elenco inglés, con los tantos de Nico O'Reilly y Erling Haaland, mientras que Rodrygo había puesto en ventaja al Madrid.

Ante esto, Pep Guardiola, entrenador de los Citizen, habló tras el partido sobre el desarrollo del mismo y el gran nivel que volvió a mostrar el autor del gol de los locales.

Del delantero nacido en Brasil no solo opinó sino que reveló que instantes antes había estado con él en la zona de vestuarios. "A Rodrygo le he dicho que qué bueno es. Es un jugador de otro nivel. Me alegro de que haya vuelto de la lesión. Es muy muy bueno", subrayó. Vale mencionar que siempre se dijo de un interés concreto del entrenador catalán en contar con Goes en la plantilla del City, más allá que por ahora nunca existió una oferta formal que conforme a las oficinas del Bernabéu.

Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Diego Souto/GettyImages

Respecto al desarrollo del partido, indicó. "El Madrid fue mucho mejor que nosotros en el inicio. Rodrygo, Bellingham y Gonzalo García nos hicieron mucho daño. No pudimos controlar las pelotas que perdíamos, no había opción. Al final estamos aprendiendo, porque estoy seguro de que en el futuro vamos a mejorar".

Y respecto al nivel de su equipo, se mostró optimista de cara a lo que viene: "Hasta que marcamos no pudimos controlar el partido porque no fuimos lo suficientemente agresivos. Ellos fueron muy buenos al principio y es bueno que nos marcaran el gol primero porque nos ha ayudado. Ha sido una buena experiencia porque muchos jugadores debutaban en este estadio y creo que este nivel hoy ha sido el necesario para ganar pero quizá no para competir hasta las últimas fases. Creo que estaremos mejor en febrero".

