Crystal Palace vs Rayo Vallecano: previa, predicciones y alineaciones

El Crystal Palace y el Rayo Vallecano saldrán al campo de juego del Red Bull Arena de Leipzig este miércoles 27 de mayo con mucho en juego. Estos dos equipos, que jamás se han enfrentado de forma directa, quieren sumarle a sus vitrinas el primer trofeo internacional de sus largas historias: la UEFA Conference League.

Para los ingleses, el encuentro representa la extraordinaria oportunidad de sumar su tercer título en un año luego de la FA Cup 2024/25 y la Community Shield 2025, todas ellas bajo el liderazgo de Oliver Glasner. El austríaco es el gran responsable de que este club de las afueras de Londres esté viviendo la mejor etapa de sus 164 años de existencia.

El Rayo, por su parte, también llega con una enorme motivación. Sin títulos internacionales ni de Primera División en su palmarés, conquistar la Conference League sería alcanzar el logro más importante en la historia de la institución. No llega como favorito, pero tampoco lo era en varias de las series que debió atravesar para arribar a este instancia.

A continuación, toda la información para vivir y disfrutar de esta gran final.

Pronóstico SI

Crystal Palace llega como el favorito y con la ventaja de tener experiencia en partidos decisivos dados sus últimos antecedentes. El equipo de Oliver Glasner ha sabido competir en eliminatorias y cuenta con futbolistas desequilibrantes como Jean-Philippe Mateta o Ismaïla Sarr, uno de los hombres más determinantes de esta Conference League. El Rayo, por su parte, ha construido su camino desde la intensidad y el orden defensivo, con un bloque que suele incomodar incluso a rivales con mayor calidad individual.

Se espera una final pareja durante muchos minutos, con Rayo intentando cerrar espacios y Palace buscando imponer su físico y velocidad en transición. La sensación es que el conjunto inglés terminará encontrando más recursos ofensivos para desnivelar un duelo que probablemente sea más ajustado de lo esperado, especialmente por la presión que supone una primera final europea para ambos clubes.

Pronóstico: Crystal Palace 2 - 1 Rayo Vallecano

¿A qué hora se juega el Crystal Palace vs Rayo Vallecano?

Ciudad : Leipzig, Alemania

: Leipzig, Alemania Estadio : Red Bull Arena

: Red Bull Arena Fecha : miércoles 27 de mayo

: miércoles 27 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Maurizio Mariani

Historial de enfrentamientos directos entre Crystal Palace vs Rayo Vallecano

Será el primer duelo entre ambos equipos

Últimos cinco partidos

Crystal Palace Rayo Vallecano Crystal Palace 1-2 Arsenal 24/05/26 Rayo 1-2 Alavés 23/05/26 Brentford 2-2 Crystal Palace 17/05/26 Rayo 2-0 Villarreal 17/05/26 Manchester City 3-0 Crystal Palace 13/05/26 Rayo 1-1 Valencia 14/05/26 Crystal Palace 2-2 Everton 10/05/26 Rayo 1-1 Girona 11/05/26 Crystal Palace 2-1 Shakhtar 07/05/26 Estrasburgo 0-1 Rayo 07/05/26

¿Cómo ver el Crystal Palace vs Rayo Vallecano por Televisión y Streaming online?

País TV / Streaming online Estados Unidos CBS Sports Network, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX México ESPN Mexico, Claro Sports, Disney+ Premium Mexico, tabii España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+, tabii

Últimas noticias del Crystal Palace

Crystal Palace llega a la final con varias dudas en defensa. Adam Wharton sufrió un problema en el tobillo ante Arsenal y tuvo que abandonar el partido poco después de ingresar, aunque desde el cuerpo técnico creen que podría recuperarse a tiempo. Más complicada parece la situación de Chris Richards con molestias en el tobillo, mientras que Borna Sosa tampoco tiene asegurada su presencia. Cheick Doucouré y Eddie Nketiah están descartados.

Un jugador a seguir en Leipzig será Ismaïla Sarr, quien podría llegar a ser la clave de esta final. El senegalés ha marcado en sus últimos cinco partidos de Conference League y es el máximo goleador del torneo con nueve tantos.

Crystal Palace FC v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Conference League 2025/26 Semi-Final Second Leg | Sebastian Frej/GettyImages

Posible alineación del Crystal Palace (3-4-3): Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino.

Últimas noticias del Rayo Vallecano

Rayo llega con algunas dudas, sobre todo en ataque. Carlos Martín salió lesionado antes del descanso en el partido liguero ante Alavés por molestias en la espalda y su presencia está en duda. Tampoco hay certezas sobre Ilias Akhomach, aún recuperándose de una lesión en el aductor, mientras que Luiz Felipe, con una rotura de alto grado en los isquiotibiales de la pierna izquierda, está hace rato descartado.

La buena noticia para el equipo español pasa por la disponibilidad de varios futbolistas importantes. Álvaro García ya trabaja con normalidad junto al grupo e Isi Palazón podrá estar presente. Alemao llega en buen momento después de ser decisivo en semifinales y se prepara para ser la referencia ofensiva en el partido más importante de su historia.

Rayo Vallecano V Villarreal Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación del Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarria; Ciss, Valentin; De Frutos, Palazon, Espino; Alemao.

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