Vaya susto se vivió en el amistoso entre Dinamarca y Ucrania cuando Christian Eriksen se llevó una mano al pecho y cayó al césped durante la segunda parte del encuentro disputado en Odense. El danés, que en 2021 sufrió un paro cardíaco durante la Eurocopa, recibió atención médica de inmediato y logró recuperar la consciencia en cuestión de instantes. De todas formas, el partido fue suspendido y la Federación Danesa informó poco después que el futbolista se encontraba consciente y, dentro de las circunstancias, en buen estado de salud.

La preocupación se instaló en el minuto 64, cuando el mediocampista se desplomó en el medio de una acción del juego. Los futbolistas de los dos equipos pidieron asistencia médica de forma inmediata y el encuentro quedó interrumpido. Según comunicó la federación danesa, el jugador abandonó el campo por sus propios medios antes de ser trasladado a un hospital para realizar estudios complementarios.

Christian Eriksen er ved bevidsthed og har det efter omstændighederne godt.



Kampen er afblæst. pic.twitter.com/NCCx92nm6v — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 7, 2026

Morten Boesen, médico de la selección de Dinamarca, transmitió un mensaje tranquilizador sobre la situación del futbolista. "Christian se encuentra bien y salió del campo por su cuenta. Por lo que veo, el marcapasos funciona correctamente. Estuvo inconsciente brevemente, aunque recuperó la consciencia muy rápidamente y enseguida nos pusimos en contacto con él", dijo.

El profesional también explicó que el volante deberá someterse a evaluaciones médicas para determinar qué originó el episodio. "Ahora necesita someterse a un examen más exhaustivo en el hospital para determinar la causa del incidente. Estamos en contacto permanente con él y con los médicos del hospital. Me pidió que saludara a todos los jugadores y les dijera que estaba bien", expresó.

El episodio generó más preocupación debido a lo ocurrido durante la Euro 2021. En ese encuentro frente a Finlandia, Eriksen sufrió un paro cardíaco en pleno campo de juego y debió ser reanimado por el equipo médico. Posteriormente recibió la implantación de un desfibrilador cardioversor implantable, que le permitió retomar su carrera profesional fuera del fútbol italiano.

¿Cómo se encuentra Eriksen tras desvancecerse?

Desde entonces, el danés volvió a competir al máximo nivel con el Brentford, el Manchester United y el Wolfsburgo, además de seguir representando a su selección.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por los médicos de Dinamarca, el dispositivo implantado respondió de la manera esperada durante el incidente de esta tarde.

La selección de Ucrania también expresó su apoyo al futbolista con un mensaje en redes sociales.

DR Congo vs Denmark - Internation Friendly | NurPhoto/GettyImages

Por ahora, las novedades son alentadoras ya que Eriksen recuperó la consciencia rápidamente, pudo abandonar el terreno de juego caminando y permanece bajo observación médica mientras los especialistas buscan determinar qué provocó el desvanecimiento.