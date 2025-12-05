¿Cuál es el "grupo de la muerte" en el Mundial 2026?

Este viernes se llevó a cabo en Washington el tradicional sorteo de los grupos de la Copa del Mundo 2026, una ceremonia que reunió a destacadas personalidades del deporte y la política de los países participantes, y que estuvo acompañada por un espectáculo musical de primer nivel.

Muchos aficionados del fútbol mundial no encontraron un "grupo de la muerte" tan definido como en ediciones anteriores, en las que siempre resaltaba un emparejamiento por encima de otros, por reunir a grandes selecciones.

Tomando en cuenta que la Copa del Mundo de 2026 tendrá por primera vez la participación de 48 países, los grupos quedaron bastante equitativos y, salvo en el grupo I, no parece que las principales selecciones tendrán problemas para acceder a la siguiente fase.

El Grupo I estará integrado por Francia, Senegal, el ganador del repechaje 2 (entre Irak, Bolivia y Surinam) y Noruega. Se trata de una zona que reúne a una de las selecciones favoritas al título, la poderosa escuadra francesa; a uno de los mejores equipos africanos, Senegal; y a los nórdicos, que cuentan con Erling Haaland como su máxima figura.

Un enfrentamiento entre Haaland y Kylian Mbappé es un sueño para todos los aficionados del balompié. Se trata de los dos mejores delanteros de la actualidad, uno brillando en el Manchester City de la Premier League y el segundo marcando goles en el Real Madrid de LaLiga.

Francia, además, querrá venganza de la derrota sufrida ante Senegal en la Copa del Mundo de 2002, cuando cayeron 1-0, con el tanto histórico de Papa Bouba Diop. Existe un vínculo histórico, político y cultural significativo entre Francia y Senegal, lo que le dará otro aliciente especial al enfrentamiento.

Otro grupo interesante es el L, que tiene a Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá como aspirantes para avanzar a la segunda fase del torneo.