Kylian Mbappé está a punto de romper un asombroso récord de goles de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé solo necesita marcar cinco goles más en 2025 para convertirse en el jugador con más goles en un año calendario con el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo ha ostentado el título durante los últimos 12 años; el ícono portugués marcó 59 goles en 2013 con el Real Madrid, la mayor cantidad de cualquier jugador que haya vestido la camiseta blanca.

Jugadores como Alfredo Di Stéfano y Karim Benzema nunca lograron una campaña que pudiera igualar el récord del máximo goleador histórico del club, pero Mbappé busca un pequeño hito tras un inicio de temporada espectacular.

El francés ya suma 25 goles en todas las competiciones en la temporada 2025-26, que se suman a los 30 que anotó en la segunda mitad de su temporada de debut. Con 55 goles y cinco partidos más por disputar en el calendario, Mbappé está a solo cinco de superar a Ronaldo en la historia del Real Madrid.

Más goles de un jugador del Real Madrid en un año calendario

Cristiano Ronaldo marcó un récord de 59 goles para el Real Madrid en 2013 | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

Jugador Año Goles Cristiano Ronaldo 2013 59 Cristiano Ronaldo 2012 58 Cristiano Ronaldo 2014 56 Kylian Mbappé 2025 55 Cristiano Ronaldo 2015 54 Cristiano Ronaldo 2011 53

A finales de noviembre, Mbappé igualó la producción de Cristiano Ronaldo en 2011 con 53 goles. Posteriormente, el jugador francés de 26 años de edad marcó un doblete en la victoria del Real Madrid por 3-0 sobre el Athletic Club para comenzar el último mes del año elevando su cuenta a 55.

Cuatro goles más permitirían a Mbappé igualar el récord de Cristiano en 2013, pero un quinto marcaría otro récord para el club. El delantero estrella ya registró la mejor temporada de debut en la historia del equipo merengue y también se convirtió en el primer jugador del Real Madrid en marcar en siete competiciones en una sola temporada.

Los cinco partidos restantes del Real Madrid en diciembre

Xabi Alonso espera devolver al Real Madrid al buen camino en diciembre | Soccrates Images/GettyImages

Rival Fecha Competición Celta Vigo (L) Diciembre 7 La Liga Manchester City (L) Diciembre 10 Champions League Alavés (V) Diciembre 14 La Liga Por determinar Por anunciar Copa del Rey Sevilla (L) Diciembre 20 La Liga

Mbappé tiene cinco oportunidades más para anotar los cinco goles necesarios para superar la hazaña de Ronaldo en 2013. El delantero aprovechará sus posibilidades de ver puerta contra el Celta de Vigo, el Alavés y el Sevilla, dado que solo se ha quedado sin marcar en dos partidos de LaLiga con Xabi Alonso.

El Manchester City presenta un mayor desafío en teoría, pero Mbappé tendrá la confianza que le aporta el hat-trick de la temporada pasada contra los Cityzens.

El Real Madrid también jugará su primer partido de Copa del Rey en diciembre, aunque su rival sigue siendo una incógnita hasta el sorteo de dieciseisavos de final el martes 9 de diciembre. Dependiendo del enfrentamiento, Alonso podría dar descanso a su máximo goleador para el choque.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MUNDIAL 2026: