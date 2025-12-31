¿Cuál es el millonario sueldo de Víctor Dávila dentro del América?

Club América enfrenta un escenario complicado con uno de los futbolistas que ya no entran en su planeación deportiva. Aunque la intención institucional es liberar espacio en la plantilla, la salida de Víctor Dávila se ha convertido en un problema estructural que trasciende lo estrictamente futbolístico.

El principal factor que bloquea cualquier movimiento es el salario del atacante chileno. Dávila percibe una cifra que supera el millón de dólares anuales, un ingreso elevado dentro de los parámetros de la Liga MX, especialmente para clubes que no pertenecen al grupo de mayor poder económico.

Esa cantidad, además, no contempla bonos de rendimiento ni incentivos adicionales incluidos en su contrato. Para varios equipos del fútbol mexicano, asumir un compromiso financiero de ese calibre resulta inviable, incluso cuando el jugador pudiera llegar sin costo de transferencia o bajo condiciones flexibles.

En Coapa existe la voluntad de facilitar su salida. América no lo considera una pieza prioritaria dentro del proyecto actual y ha escuchado posibilidades, pero la realidad del mercado ha sido contundente: ningún club promedio de la Liga MX puede igualar, ni siquiera aproximarse, a las condiciones salariales de Dávila.

Se exploraron escenarios de retorno a equipos donde ya dejó huella, pero el salario volvió a ser un obstáculo insalvable. En un contexto donde la mayoría de los clubes ajustan presupuestos y priorizan contratos sostenibles, la ficha del chileno queda fuera del rango habitual.

Tampoco el panorama internacional ofrece soluciones claras. Fuera de México, Dávila no ha generado un mercado activo que justifique una negociación seria. La falta de interés externo reduce aún más las alternativas y deja al jugador atado a una realidad contractual difícil de modificar.

Desde el entorno azulcrema reconocen que el deseo de cortar la relación existe, pero también asumen que forzar una salida implicaría absorber parte del salario o rescindir bajo condiciones poco favorables. Ninguna de esas opciones resulta atractiva para la directiva en este momento.

