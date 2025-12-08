¿Cuál es el premio para el ganador de la Copa Intercontinental 2025?

La Copa Intercontinental otorga un premio millonario, en un torneo que está en su segunda edición bajo este nuevo formato. El campeonato comenzó en septiembre de este año y actualmente se encuentra en la última fase de eliminatorias.

El PSG espera tranquilo en la final de la Copa Intercontinental 2025, que se disputará en Doha el próximo 17 de diciembre. Su rival podría ser el Cruz Azul de México, el Flamengo de Brasil o el Pyramids FC de Egipto, equipos que disputan la ronda eliminatoria del evento.

El cuadro dirigido por Luis Enrique solo tiene que ganar un partido para llevarse el premio de 5 millones de dólares, que se le otorgan al campeón. El segundo lugar obtendrá 4 millones de dólares, un premio que ya tiene asegurado.

El tercer lugar tiene una bonificación de 2.5 millones de dólares, el cuarto puesto 2 millones de dólares, el quinto puesto 1.5 millones de dólares y el sexto puesto 1 millón de dólares.

Lugar Premio Campeón 5 millones de dólares Segundo lugar 4 millones de dólares Tercer lugar 2.5 millones de dólares Cuarto lugar 2 millones de dólares Quinto lugar 1.5 millones de dólares Sexto lugar 1 millón de dólares

Los equipos participantes en esta edición de la Copa Intercontinental son el París Saint Germain, Cruz Azul, Flamengo, Al Ahli, Pyramids y Auckland City. La edición anterior fue ganada por el Real Madrid, tras vencer al Pachuca en el estadio de Lusail en Catar con los goles de Mbappé, Rodrygo y Vini Jr en el 2024.

🏆 Copa Intercontinental



▶️ El Cruz Azul juega el 10 de Diciembre contra Flamengo🔴⚫️🇧🇷 el campeón de la Copa Libertadores, en caso de avanzar la semifinal sería el 13 de Diciembre y la final se jugaría el 17 de Diciembre.



Si la máquina avanza a la final de la Liga MX, la… pic.twitter.com/yf5miiCPPK — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) December 2, 2025

Este torneo se llevó a cabo por primera vez en el 2000, bajo el nombre de Mundial de Clubes de la FIFA y desde entonces ha experimentados distintos cambios, hasta llegar a ser un interesante torneo anual que premia a los equipos más destacados de cada una de sus regiones.

La edición inicial del antiguo Mundial de Clubes tuvo lugar en Brasil y reunió a ocho conjuntos provenientes de seis confederaciones distintas. Este certamen se organizó simultáneamente con la Copa Intercontinental, competición que desde 1960 enfrentaba a los campeones de la CONMEBOL y la UEFA.