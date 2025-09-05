Marcus Rashford es uno de los grandes jugadores del FC Barcelona para esta temporada, ya que amplió la plantilla en ataque, que tanta calidad y cantidad tenía, con varios futbolistas de gran valía, como Yamal, Raphinha, Lewandoski y más.

Los dirigidos por Hansi Flick buscarán revalidar el título en LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España y van por su gran objetivo: la UEFA Champions League.

En un contexto complejo para él, ya que luego de la temporada pasada, donde estuvo a préstamo en el Aston Villa pero no pudo quedarse en el equipo de Unai Emery, apareció Hansi Flick y el Barcelona para sumarlo como alternativa en ofensiva.

¿Cuál es el salario de Marcus Rashford en el FC Barcelona?



Más allá de haber llegado a préstamo y con una opción de compra si en este primer año de contrato le va bien, el delantero inglés es el séptimo jugador mejor pagado del plantel culé. Solo por delante de él están Robert Lewandoski, Frenkie de Jong, Raphinha, Marc-André Ter Stegen, Lamine Yamal y Jules Koundé.

De manera mensual, gana 269.231 euros brutos, y de manera anual se extiende en 14 millones de la misma moneda por un año de contrato.

Su regreso es el deseo del Barsa, de Rashford y la gran apuesta de Flick

Conocedores de su gran potencial, todo Barcelona apostó por él: Laporta, Deco, Hansi Flick, y por supuesto, el propio Marcus Rashford, que sabe que es año del mundial y en un club como el FC Barcelona tiene la gran posibilidad de jugar competencias importantes durante todo el año futbolístico y llegar con rodaje a la próxima Copa del Mundo 2026.

