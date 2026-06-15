El Mundial 2026 nos ofrece, de arranque, algo distinto. Tres países diferentes, tres culturas diversas trabajando en conjunto para brindarle, a los aficionados, una experiencia única. ¿El resultado? Hasta el momento, positivo.

Tanto México como Estados Unidos y Canadá han logrado cumplir con las expectativas de los hinchas, quienes, no conformes con disfrutar de un espectaculo deportivo, van en busca de momentos inolvidables.

¿Cuál es la sede del Mundial 2030?

Extraordinary FIFA Congress 2024 | Harold Cunningham - FIFA/GettyImages

Para el Mundial 2030, ocurrirá algo aún más espectacular. Y es que, a diferencia de cómo la FIFA nos tenía acostumbrados desde hace ya varias décadas, la copa del mundo no será realizada solamente por un país. En 2030, rebasando lo vivido en el actual Mundial 2026, los países anfitriones de la copa del mundo serán seis, con tres continentes distintos unidos por una misma pasión llamada fútbol.

España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones principales en el Mundial 2030. Sin embargo, algunos partidos se llevarán a cabo en Argentina, Uruguay y Paraguay. Cada una de estas naciones sudamericanas será la sede de un partido mundialista, por lo que, como ocurre con todos los países anfitriones, estas tres selecciones de CONMEBOL ya están clasificadas de forma directa al Mundial 2030, lo mismo para España y Portugal en la UEFA y Marruecos en la CAF.

74th FIFA Congress - FIFA Council Meeting | Harold Cunningham - FIFA/GettyImages

Hay quienes consideran que esto, lejos de ser algo positivo, termina por perjudicar a las selecciones, ya que, sin la presión de competir al máximo nivel para asegurarse un puesto en la justa mundialista, pueden caer en una peligrosa zona de confort que termine mermando su nivel de juego en la copa del mundo.

Otro de los inconvenientes que los aficionados detectan de cara al próximo mundial, es la distancia que existe entre los países sedes. Y es que si bien es verdad que la mayoría de los encuentros se disputarán en Marruecos y Europa, los viajes obligados a sudamérica pueden cambiar por completo el rumbo de encuentros definitivos.

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