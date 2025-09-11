¿Cuál es la valoración de Erling Haaland para el EA Sports FC 26?

Erling Haaland no viene de una gran campaña en lo individual con el Manchester City y para muchos quedó en deuda. Sin embargo, el delantero noruego sigue siendo uno de los mejores atacantes de la actualidad y sus métricas en el EA Sports FC 2026 siguen estando entre las mejores del videojuego.

En la edición de 2026, que saldrá a la venta en octubre para PS5, PS4, Xbox y Nintendo Switch, el jugador mantiene una buena velocidad, aunque su aceleración es algo que puede complicar a los usuarios que lo utilicen.

Tiene una excelente puntería, algo que buscan muchos aficionados del videojuego, por su estilo de jugar. Los pases largos ni la defensa están entre sus principales atributos, aunque por ser un jugador de área, no son métricas que tengan mucho peso.

Lo que si impresiona es que en el juego, como en la vida real, es muy fuerte, tiene un gran salto, posee agresividad y una definición única. Su valoración no subió con respecto a ediciones anteriores del EA Sports FC, pero sigue estando en la élite entre los delanteros.

¿Cuál es la valoración de Erling Haaland en el EA Sports FC 26?

El fabricante develó la lista de los mejores jugadores, en la que Haaland aparece entre los futbolistas con valoraciones de 90, solo superado por Mohamed Salah, del Liverpool, con 91 y Kylian Mbappé, del Real Madrid, con la misma calificación.

RITMO TIRO PASE REGATE DEFENSA FÍSICO 86 91 70 80 45 88

Haaland viene de una temporada de altibajos y se le criticó por no aparecer en momentos claves para el equipo dirigido por Pep Guardiola. Fue una de las peores campañas del técnico español al frente del Manchester City.

¿Cuál fue la calificación de Erling Haaland en EA Sports FC 25?

Haaland bajó con respecto a la edición 2025 del videojuego, en la que tiene 91 de índice de valor general. No tener la temporada que todos esperaban le pesó para bajar un punto en este conteo.

RITMO TIRO PASE REGATE DEFENSA FÍSICO 87 92 69 82 48 87

Las lesiones y la falta de ritmo le afectaron notablemente en su temporada con el City de Guardiola, que una vez más se quedó corto en cuanto a plantilla se refiere para pelear con otros equipos mejor conformados en la Premier League como el Liverpool o el Arsenal.