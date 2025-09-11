¿Cuál es la valoración de Messi para el EA Sports FC 26?

Durante muchos años, Lionel Messi fue el futbolista mejor valorado por EA Sports en cada edición de su videojuego. Sin embargo, aunque todavía mantiene estadísticas destacadas, ya no figura entre los 26 mejores del juego.

La edición 2026 de EA Sports FC está por salir y el fabricante ha develado las nuevas métricas de los jugadores, algo que tiene muy emocionados a los aficionados del juego. En el mes de octubre los usuarios de PS5, PS4, Xbox y Nintento Switch podrán adquirir la nueva versión.

Messi, estrella del Inter Miami y la selección Argentina, viene de unas muy buenas eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo de 2026, siendo clave para que la albiceleste consiguiera el primer lugar en la clasificación.

También es de los jugadores más destacados de un Inter Miami que combina varios veteranos que fueron figuras en Europa con jóvenes que vienen mostrando que pueden ser considerados como promesas del fútbol mundial.

¿Cuál es la valoración de Messi en el EA Sports FC 26?

En el videojuego, Lionel Messi cuenta con una valoración general de 86. Los puntajes más altos corresponden a Kylian Mbappé y Mohamed Salah, ambos con 91. Para el argentino, alcanzar ese rating a los 38 años sigue siendo una auténtica hazaña

RITMO TIRO PASE REGATE DEFENSA FÍSICO 78 85 85 90 33 64

Claro está que la velocidad sigue cayendo en cada edición del videojuego para el argentino, aunque sigue teniendo un tiro, pase y regate entre los más altos. La defensa, de apenas 33, es una de las más bajas de la zaga.

We have some official ratings - and we disagree with some of them 👀



"Fixing FC 25 Ratings"



1️⃣ Lionel Messi - 2 pic.twitter.com/SU9hkrOdrF — SAF (@SAF_gg) September 5, 2024

¿Cuál fue la calificación de Messi en EA Sports FC 25?

La calificación general de Messi en la edición 2025 del videojuego fue de 88. El atacante argentino bajó dos puntos con respecto a la anterior versión del EA Sports FC.

Desde que arribó a la MLS, después de su paso por el PSG, el nacido en Rosario sigue bajando sus métricas, aunque es por un tema de edad más que por el nivel futbolístico de la liga en la que juega.

RITMO TIRO PASE REGATE DEFENSA FÍSICO 79 85 87 92 33 64

Messi disputará su última Copa del Mundo en 2026, poniendo cierre a una carrera brillante con la selección argentina, en la que conquistó un Mundial y dos Copas América.