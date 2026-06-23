¿Cuál fue la mejor actuación histórica de Estados Unidos en un Mundial?
Si bien es un equipo que tradicionalmente participa de las copas del mundo, Estados Unidos acostumbra ser una selección del montón: sin mucho brillo, con algún que otro triunfo y ya. De hecho, la eliminación en octavos de final o incluso en fase de grupos ha sido moneda corriente en su historia.
A pesar de esto, en el Mundial 2026 están más ilusionados que nunca: aplastaron a Paraguay 4-1, vencieron a Australia por 2-0 y buscarán seguir invictos ante Turquía, partido con el que cerrarán la fase de grupos. Están clasificados a 16avos de final y jugarán contra algún tercero en el Levi's Stadium de Santa Clara.
En la historia, Estados Unidos tuvo dos participaciones que han quedado en sus páginas más doradas: en 1930 y en 2002. En la primera Copa del Mundo, celebrada en Uruguay, eran solamente 13 los países que participaban, y los norteamericanos tuvieron que jugar únicamente tres encuentros para subir al podio en la tercera colocación. Le ganaron 3-0 tanto a Bélgica como a Paraguay, mientras que en la semifinal perdieron 6-1 contra la selección argentina.
En 2002 la cosa ya era totalmente distinta, con un formato de competencia mucho más parecido al actual y al que prevaleció durante décadas: 32 equipos, ocho grupos de cuatro e instancias mata mata. En esa oportunidad integraron la zona D junto a Corea del Sur, uno de los locales, Polonia y Portugal.
Los dos europeos fueron eliminados y tanto el combinado asiático como los norteamericanos pasaron de ronda. En esa instancia le ganaron 3-2 a Portugal, empataron 1-1 con Corea y perdieron 3-1 contra Polonia. En octavos de final vencieron 2-0 a México con tantos de Brian Mcbride y Landon Donovan para meterse en cuartos de final, donde Alemania los venció por la mínima y se metió entre los mejores cuatro.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo