¿Cuál será el sueldo de Miguel Borja con Cruz Azul?

Cruz Azul tiene listo a su nuevo delantero de referencia para el próximo torneo. Miguel Borja reforzará a 'La Máquina' en calidad de agente libre, procedente de River Plate, tras rechazar otras alternativas en Sudamérica. El club celeste apuesta fuerte por el colombiano para liderar su ataque en un mercado marcado por decisiones ambiciosas.

El arribo de Borja responde a una necesidad clara dentro del proyecto deportivo. La directiva entiende que el equipo requería un atacante con recorrido internacional, experiencia en escenarios de alta presión y jerarquía suficiente para asumir el rol de goleador principal. En ese contexto, el nombre del colombiano terminó imponiéndose sobre otras opciones.

Uno de los factores determinantes para cerrar la operación fue el aspecto económico. Cruz Azul ofreció a Borja un salario anual de tres millones de dólares, cifra que lo convertirá en el futbolista mejor pagado del plantel. El monto es similar al que en su momento percibía Giorgos Giakoumakis, último gran referente ofensivo del club.

La negociación también incluyó la competencia directa con Boca Juniors, equipo que mostró interés real por el delantero. Sin embargo, el cuadro argentino no logró igualar la propuesta salarial presentada por Cruz Azul, situación que inclinó definitivamente la balanza. Borja priorizó la estabilidad contractual y el rol protagónico ofrecido en La Noria.

Pese a la expectativa generada, el fichaje no está exento de dudas deportivas. Borja, de 32 años, no atraviesa su mejor momento futbolístico y llega tras el ciclo menos productivo de su carrera reciente. Durante el último año con River Plate registró sus cifras goleadoras más bajas desde 2019, un dato que genera cautela.

En el balance del 2025, el colombiano apenas logró diez goles en todas las competiciones, lejos de los registros que lo colocaron como uno de los atacantes más temidos del continente. Incluso su último semestre en la liga argentina estuvo marcado por la irregularidad, alternando titularidades y perdiendo peso dentro del esquema ofensivo.

Desde Cruz Azul, el cuerpo técnico confía en que el cambio de entorno y la responsabilidad de ser el referente ofensivo puedan detonar una reacción positiva. La apuesta está sustentada en su fortaleza física, su experiencia en duelos decisivos y su capacidad para convivir con la presión mediática que rodea al club.