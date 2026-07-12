¿Cuál será la final del Mundial 2026 según la IA?

De los 48 equipos que arrancaron el Mundial 2026, solamente quedan cuatro: de un lado se enfrentarán España y Francia, mientras que en el otro habrá un duelo con mucha historia como Argentina vs Inglaterra.

Los cuartos de final han sido realmente apasionantes, y el dato concreto indica que es la primera vez en la historia, al menos desde su implementación, que las cuatro primeras selecciones del ranking FIFA juegan en semifinales, sin ninguna Cenicienta de por medio.

Al consultar con la inteligencia artificial, el Chat GPT tiene claros sus candidatos para cada semifinal y el podio final del Mundial 2026.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MAR | ODD ANDERSEN/GettyImages

Los ganadores de las semifinales según Chat GPT

Según la supercomputadora de OpenIA, en el duelo entre ibéricos y galos las posibilidades están repartidas así: España 55%, Francia 45%. Por su parte, en el gran clásico intercontinental, las chances le sonríen a Argentina (52%) por sobre Inglaterra (48%). Esto marca una paridad impresionante entre los cuatro semifinalistas, que sin dudas tendrán que trabajar duro para lograr sus anhelos de gloria.

Por ende, para Chat GPT, la final a disputarse en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio tendrá como protagonistas a España y Argentina.

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

El nuevo campeón del mundo según Chat GPT

Y llegamos al final de las predicciones, y aquí es cuando el Chat GPT da su veredicto sobre el próximo dueño del planeta fútbol: según sus cálculos y análisis, España sería el campeón con un 32% de posibilidades, seguido de Argentina con un 28%, Francia con un 25% e Inglaterra con un 15%.

La Furia Roja va en búsqueda de su segundo Mundial tras lo que fue la gloria conseguida en Sudáfrica 2010, en aquella recordada final contra Países Bajos resuelta en la prórroga con el histórico gol de Andrés Iniesta y la tapada providencial de Iker Casillas.

País Chances de ganar el Mundial España 32% Argentina 28% Francia 25% Inglaterra 15%