¿Cuáles equipos siguen sin cumplir la ‘Regla de Menores” a falta de dos jornadas?

Previo a disputarse la Jornada 15 del Clausura 2026, de la Liga MX, había cuatro equipos que todavía no cumplían con la famosa ‘Regla de Menores’, la cual dictamina que cada escuadra debe sumar al menos mil 170 minutos con jugadores menores nacidos del 2003 en adelante o sino perderían tres puntos al acabar la fase regular.

Everardo López | Agustin Cuevas/GettyImages

El primero en cumplir la famosa cuota fue Chivas, gracias a su juvenil plantilla, luego le siguió Puebla, Mazatlán, Necaxa y otros más. Los últimos que se habían sumado al listado fueron León y Xolos, pero luego de llevarse a cabo la Fecha 15, América y Toluca consiguieron el objetivo. De la mano del juvenil Miguel Vázquez, los emplumados cumplieron con los 48 minutos que les faltaban, mientras por los Diablos Rojos, Everardo López brindó los 88 minutos faltantes.



Los dos que todavía tienen pendiente cumplir con el reglamento son Cruz Azul y Tigres, los cuales debían 104 y 204 minutos, respectivamente, antes del fin de semana. No obstante, ambos han logrado reducir la cantidad, teniendo aún dos jornadas para no ser víctimas del código impuesto.



En su juego del sábado, La Máquina se enfrentó a Xolos de Tijuana en el Estadio Cuauhtémoc y el técnico argentino Nicolás Larcamón no colocó a ningún menor en su once inicial, pero conforme avanzó el compromiso, logró cosechar minutos tras lanzar al campo a Luka Romero (2004), Amaury Morales (2003) y al debutante Ariel Castro (2005). Gracias a esto, los cementeros solamente deben llegar a 70 minutos ante Querétaro y Necaxa.

Ariel Castro y Nacho Rivero | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Por último, a la U de Nuevo León le restan 125 minutos, los cuales deberá cumplir frente a Atlas y Mazatlán. El sábado, los regios se enfrentaron a Necaxa en el Estadio Victoria, siendo el méxico-canadiense Marcelo Flores (2003) el encargado de acumular tiempo, aunque no estuvo los 90 minutos porque Diego Laínez lo reemplazó en el complemento. Aun así, el técnico argentino Guido Pizarro pudo obtener mayor ganancia cuando Diego ‘Chicha’ Sánchez (2005) ingresó.