¿Cuándo abre el mercado de fichajes de verano 2026 en las principales ligas de Europa?
Aunque la temporada europea todavía no terminó, el mercado de fichajes de verano 2026 ya tiene fecha de inicio. Como cada año, la apertura de la ventana marca el comienzo de un período clave para los clubes. Las negociaciones se aceleran y diversos movimientos empiezan a tomar forma de cara al próximo curso.
El cierre del mercado de invierno confirmó una tendencia que ya no sorprende. El fútbol europeo se mueve a distintas velocidades y la brecha económica volvió a quedar expuesta. Inglaterra marcó el pulso y el resto del continente se vio obligado a administrar sus recursos con mayor cautela.
Desde ahora, las dirigencias podrán avanzar con mayor libertad en la planificación de sus planteles, definir salidas y empezar a cerrar incorporaciones que, en muchos casos, se vienen trabajando desde hace tiempo.
LaLiga
En España, el contraste fue marcado. La ventana de invierno estuvo dominada por la austeridad y la inactividad de varios clubes históricos. La gran excepción fue el Atlético de Madrid, que concentró la mayor parte del gasto de la liga con una renovación profunda de su plantel.
El resto de los equipos optó por un perfil bajo. El Real Madrid y el Sevilla cerraron enero sin movimientos de peso, y esta dinámica condiciona lo que pueda ocurrir en el mercado de verano.
Fecha de apertura del mercado: 1 de julio de 2026
Premier League
Aunque el gasto total fue inferior al de otras temporadas récord, el fútbol inglés lideró nuevamente la actividad en Europa.
El Manchester City fue el gran protagonista. Pep Guardiola apostó fuerte con las incorporaciones de Antoine Semenyo y Marc Guéhi. En la misma línea, el Liverpool cerró el fichaje de Jérémy Jacquet por una cifra elevada, aunque su llegada recién se concretará en julio.
Fecha de apertura del mercado: 15 de junio de 2026
Serie A
Fecha de apertura del mercado: 1 de julio de 2026
Bundesliga
Fecha de apertura del mercado: 1 de julio de 2026
Ligue 1
Fecha de apertura del mercado: 15 de junio de 2026
Italia se ubicó como la segunda liga con mayor gasto, aunque con un mercado atípico y operaciones de bajo impacto inmediato. Alemania y Francia mantuvieron balances más contenidos, con la excepción de movimientos estratégicos puntuales como el del PSG.
Las fechas del mercado de fichajes de verano en los principales ligas de Europa
Liga
Fecha de inicio
LaLiga
1 de julio de 2026
Premier League
15 de junio de 2026
Serie A
1 de julio de 2026
Bundesliga
1 de julio de 2026
Ligue 1
15 de junio de 2026