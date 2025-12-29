Miguel Borja ya se encuentra en territorio mexicano. El delantero colombiano arribó este domingo por la noche a la Ciudad de México, marcando así el primer paso formal rumbo a su incorporación a Cruz Azul, que lo tiene contemplado como uno de los refuerzos clave para el nuevo proyecto deportivo.

El arribo del atacante se dio con discreción. Borja salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación presentes, manteniendo un perfil bajo en su primera aparición pública. Desde el entorno del club, la consigna es clara: evitar distracciones y centrarse en los procesos formales previos a su firma.

🚂✈️🇨🇴 YA LLEGÓ MIGUEL BORJA A MÉXICO



Así aterrizó en suelo mexicano Miguel Borja, salió del AICM y mañana reportará con Cruz Azul para pruebas físicas y médicas.



Su contrato vence el 31 de diciembre y será anunciado más tarde.



📹 [@edgarenriquez_ ]pic.twitter.com/HX0s3DIY2y — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) December 29, 2025

De acuerdo con lo programado, el futbolista reportó este lunes en las instalaciones de Cruz Azul. Ahí inició una agenda médica y física completa, como parte del protocolo habitual antes de cerrar cualquier contratación. El cuerpo médico evaluó su estado general, condición muscular y antecedentes clínicos para autorizar el siguiente paso.

🚂🚂🚂🇨🇴🇨🇴🇨🇴



Una parte de las pruebas médicas Miguel Borja las hizo en La Noria, es decir que tuvo su primer día en el club y su primer contacto con la gente de CAZ.



Repito que no trabajará con el equipo hasta después del 31 de diciembre



Además en próximos días saldrá de 🇲🇽… pic.twitter.com/QfZsiFnaLP — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) December 29, 2025

Las pruebas físicas y médicas serán determinantes para que la operación se concrete. En caso de superar satisfactoriamente todos los exámenes, Miguel Borja quedará habilitado para firmar su contrato y convertirse oficialmente en nuevo jugador de 'La Máquina', reforzando una zona ofensiva que el club considera prioritaria.

CA River Plate v CF Monterrey: Group E - FIFA Club World Cup 2025 | Stu Forster/GettyImages

El acuerdo que espera al delantero colombiano contempla un contrato por dos años. Según la información disponible, Borja percibirá un salario cercano a los tres millones de dólares por temporada, cifra que refleja la apuesta económica y deportiva que Cruz Azul está dispuesto a realizar para fortalecer su plantilla.

La directiva celeste considera que la experiencia internacional de Borja, sumada a su capacidad goleadora y presencia física en el área, puede marcar una diferencia inmediata. El club busca un delantero con peso específico, capaz de responder en partidos de alta exigencia y asumir responsabilidad ofensiva.

Aunque el jugador no ha emitido declaraciones, su llegada ha generado expectativa entre la afición cementera. El silencio del colombiano contrasta con el interés mediático que rodea su fichaje, el cual podría convertirse en uno de los movimientos más relevantes del mercado para Cruz Azul en este periodo.

El futbolista tendrá que salir del país para tramitar su visa y no trabajaría con el conjunto celeste sino hasta el 31 de diciembre.