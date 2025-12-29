¿Cuándo anunciarán oficialmente a Miguel Borja como jugador de Cruz Azul?
Miguel Borja ya se encuentra en territorio mexicano. El delantero colombiano arribó este domingo por la noche a la Ciudad de México, marcando así el primer paso formal rumbo a su incorporación a Cruz Azul, que lo tiene contemplado como uno de los refuerzos clave para el nuevo proyecto deportivo.
El arribo del atacante se dio con discreción. Borja salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación presentes, manteniendo un perfil bajo en su primera aparición pública. Desde el entorno del club, la consigna es clara: evitar distracciones y centrarse en los procesos formales previos a su firma.
De acuerdo con lo programado, el futbolista reportó este lunes en las instalaciones de Cruz Azul. Ahí inició una agenda médica y física completa, como parte del protocolo habitual antes de cerrar cualquier contratación. El cuerpo médico evaluó su estado general, condición muscular y antecedentes clínicos para autorizar el siguiente paso.
Las pruebas físicas y médicas serán determinantes para que la operación se concrete. En caso de superar satisfactoriamente todos los exámenes, Miguel Borja quedará habilitado para firmar su contrato y convertirse oficialmente en nuevo jugador de 'La Máquina', reforzando una zona ofensiva que el club considera prioritaria.
El acuerdo que espera al delantero colombiano contempla un contrato por dos años. Según la información disponible, Borja percibirá un salario cercano a los tres millones de dólares por temporada, cifra que refleja la apuesta económica y deportiva que Cruz Azul está dispuesto a realizar para fortalecer su plantilla.
La directiva celeste considera que la experiencia internacional de Borja, sumada a su capacidad goleadora y presencia física en el área, puede marcar una diferencia inmediata. El club busca un delantero con peso específico, capaz de responder en partidos de alta exigencia y asumir responsabilidad ofensiva.
Aunque el jugador no ha emitido declaraciones, su llegada ha generado expectativa entre la afición cementera. El silencio del colombiano contrasta con el interés mediático que rodea su fichaje, el cual podría convertirse en uno de los movimientos más relevantes del mercado para Cruz Azul en este periodo.
El futbolista tendrá que salir del país para tramitar su visa y no trabajaría con el conjunto celeste sino hasta el 31 de diciembre.
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.